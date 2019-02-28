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Тестировщицы, переводчицы и дизайнеры: кому проще работать в декрете

28 февраля 2019

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, кем подрабатывают российские женщины, находясь в отпуске по уходу за ребенком. В опросе приняли участие 2100 женщин, имевших постоянную работу на момент рождения ребенка. 

Чаще всего в декрете подрабатывают тестировщицы программного обеспечения: две трети из них подрабатывали по своей специальности во время отпуска по уходу за ребенком. Переводчицы также не оставляют свою профессию: 65% из них трудятся, находясь в декрете. Столь же успешно совмещают декрет и работу по специальности дизайнеры (64%).

Не переставали работать, находясь в декрете, 49% женщин-журналистов. Нередко подрабатывают в отпуске по уходу за ребенком женщины-программисты (42% опрошенных). 

Подработкой по профессии во время декрета занимались 38% юристов, 35% маркетологов, 34% HR-менеджеров, каждая третья женщина-архитектор (33%).

Среди женщин-логистов, медсестер, учителей и психологов от 25 до 30% специалистов, которые не оставляли свою профессию, находясь в отпуске по уходу за ребенком.

Более 20% мам, подрабатывавших по основной специальности в декрете, среди врачей, бухгалтеров и инженеров.

Находясь в декрете, подрабатывали по специальности 15% поваров, 13% менеджеров по продажам, 11% экономистов.

Реже всего в декрете по основной профессии подрабатывали офис-менеджеры и секретари (6 и 3%).

Место проведения опроса: Россия, все округа
Время проведения: 11 января – 15 февраля 2019 года
Исследуемая совокупность: женщины, имевшие постоянную работу на момент рождения ребенка и уходившие в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет
Размер выборки: 2100 респондентов

/ СИА /
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