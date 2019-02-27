Новости

Герман Греф призвал школьников быть креативными

27 февраля 2019

Смогут ли роботы заменить всех работников, смогут ли чат-боты захватить мир и для чего не нужен искусственный интеллект — эти и подобные непростые вопросы задавали школьники гостям «Урока цифры».

Фонд «Вклад в будущее» при поддержке Сбербанка и участии других ведущих российских компаний и АНО «Цифровая экономика», провел второй «Урок цифры», главной темой которого стали искусственный интеллект и машинное обучение. Урок был разделен на две части — «Открытый микрофон», беседа, в ходе которой представители власти, бизнеса и науки ответили на вопросы школьников. Вторая часть была посвящена практическим занятиям: ученики проходили задания по работе с алгоритмами искусственного интеллекта на тренажерах.

В «Открытом микрофоне» приняли участие: Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка; Максим Акимов, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; Марина Ракова, заместитель министра просвещения; Михаил Насибулин, директор департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций; Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая экономика», а также представители ведущих технологических компаний в РФ («Яндекс», «Мэйл.Ру», «1С», «Лаборатория Касперского» и образовательный проект «Кодвардс»). Модератором урока выступил Петр Положевец, исполнительный директор Фонда «Вклад в будущее».

Участники ответили на вопросы, поступившие от учеников школы, а также от зрителей трансляции — при помощи онлайн-голосования были выбраны лучшие из них. Аудитория интересовалась образованием в сфере искусственного интеллекта, практическим применением этих знаний сейчас и в будущем, вопросами взаимодействия ИИ и человека.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Все простые и однотипные задачи, связанные с повторением каких-то операций, может выполнять искусственный интеллект, но также он может решать и достаточно сложные задачи, связанные с большим количеством вычислений. В будущем будут внедрены различные роботы, и вся механическая работа уйдет в сторону. Тогда придется решать творческие задачи, в которых искусственный интеллект не силен, либо решать задачи в условиях неопределенности, когда данных нет или их мало».

Максим Акимов, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации:

«Искусственный интеллект, как любая новая технология, нейтрален, он может быть использован и во благо, и во зло. Искусственный интеллект — это и возможность, и опасность. Зло было злом, добро останется добром, и это человеческий выбор, а не выбор машины. Чего мы хотим? Если мы, как люди, как первоисточник воли, хотим, чтобы искусственный интеллект был добром — он будет добром. Все зависит от нас. Как мы захотим, таким искусственный интеллект, наш будущий партнер, и будет. Я считаю, что за искусственным интеллектом — будущее, но все зависит от нас с вами».

Специалисты по аналитике данных Сбербанка, исходя из возраста школьников, подготовили задания для второй части урока: ученики до 8-го класса включительно занимались на тренажере, обучающем робота работать в зоопарке. Тренажер для старшеклассников — графический симулятор, в нем ученики видят основные этапы работы с моделью машинного обучения: настройки гиперпараметров нейронной сети, улучшение модели по мере прохождения, изменение результатов на тестовых данных и выбор лучшей модели.

Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая экономика»: «Сегодня мы можем наблюдать совершенствование беспилотных машин, пользоваться  фантастическими сервисами по обработке фотографий, получать полезные советы от персонального помощника. При этом далеко не все сценарии сегодня придуманы, поэтому у нынешних школьников впереди большое пространство для творческой интересной деятельности».

Участие в «Уроке цифры» - всероссийском образовательном проекте, организаторами которого являются Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика», и ведущие российские технологические компании, - для Сбербанка является частью комплекса мероприятий по популяризации изучения искусственного интеллекта среди школьников — «Академии искусственного интеллекта». В частности, в рамках этого проекта в марте-апреле 2019 года пройдет хакатон по ИИ, где участникам нужно будет предсказать игровой рейтинг игрока Dota 2 по данным об игре. Хакатон завершит серию мероприятий текущего учебного года. Также в рамках Академии проходит разработка образовательного контента по ИИ для школ.

Сбербанк одной из задач видит развитие образования в области технологий. Помимо «Академии ИИ», рассчитанной на школьников, банк поддерживает проекты для аудиторий разного возраста, такие как «Школа 21» (бесплатное обучение для учащихся 18–30 лет); организует одно из самых масштабных в Восточной Европе мероприятий для сообщества ИИ — Sberbank Data Science Journey. 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)
Система быстрых платежей должна получить принципиально новую защиту
ЦБ спрогнозировал снижение комиссии за безналичный расчет после запуска системы быстрых платежей
Банки не будут брать комиссию за переводы в Системе быстрых платежей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании