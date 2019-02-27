Герман Греф призвал школьников быть креативными

Смогут ли роботы заменить всех работников, смогут ли чат-боты захватить мир и для чего не нужен искусственный интеллект — эти и подобные непростые вопросы задавали школьники гостям «Урока цифры».

Фонд «Вклад в будущее» при поддержке Сбербанка и участии других ведущих российских компаний и АНО «Цифровая экономика», провел второй «Урок цифры», главной темой которого стали искусственный интеллект и машинное обучение. Урок был разделен на две части — «Открытый микрофон», беседа, в ходе которой представители власти, бизнеса и науки ответили на вопросы школьников. Вторая часть была посвящена практическим занятиям: ученики проходили задания по работе с алгоритмами искусственного интеллекта на тренажерах.

В «Открытом микрофоне» приняли участие: Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка; Максим Акимов, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; Марина Ракова, заместитель министра просвещения; Михаил Насибулин, директор департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций; Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая экономика», а также представители ведущих технологических компаний в РФ («Яндекс», «Мэйл.Ру», «1С», «Лаборатория Касперского» и образовательный проект «Кодвардс»). Модератором урока выступил Петр Положевец, исполнительный директор Фонда «Вклад в будущее».

Участники ответили на вопросы, поступившие от учеников школы, а также от зрителей трансляции — при помощи онлайн-голосования были выбраны лучшие из них. Аудитория интересовалась образованием в сфере искусственного интеллекта, практическим применением этих знаний сейчас и в будущем, вопросами взаимодействия ИИ и человека.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Все простые и однотипные задачи, связанные с повторением каких-то операций, может выполнять искусственный интеллект, но также он может решать и достаточно сложные задачи, связанные с большим количеством вычислений. В будущем будут внедрены различные роботы, и вся механическая работа уйдет в сторону. Тогда придется решать творческие задачи, в которых искусственный интеллект не силен, либо решать задачи в условиях неопределенности, когда данных нет или их мало».

Максим Акимов, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации:

«Искусственный интеллект, как любая новая технология, нейтрален, он может быть использован и во благо, и во зло. Искусственный интеллект — это и возможность, и опасность. Зло было злом, добро останется добром, и это человеческий выбор, а не выбор машины. Чего мы хотим? Если мы, как люди, как первоисточник воли, хотим, чтобы искусственный интеллект был добром — он будет добром. Все зависит от нас. Как мы захотим, таким искусственный интеллект, наш будущий партнер, и будет. Я считаю, что за искусственным интеллектом — будущее, но все зависит от нас с вами».

Специалисты по аналитике данных Сбербанка, исходя из возраста школьников, подготовили задания для второй части урока: ученики до 8-го класса включительно занимались на тренажере, обучающем робота работать в зоопарке. Тренажер для старшеклассников — графический симулятор, в нем ученики видят основные этапы работы с моделью машинного обучения: настройки гиперпараметров нейронной сети, улучшение модели по мере прохождения, изменение результатов на тестовых данных и выбор лучшей модели.

Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая экономика»: «Сегодня мы можем наблюдать совершенствование беспилотных машин, пользоваться фантастическими сервисами по обработке фотографий, получать полезные советы от персонального помощника. При этом далеко не все сценарии сегодня придуманы, поэтому у нынешних школьников впереди большое пространство для творческой интересной деятельности».

Участие в «Уроке цифры» - всероссийском образовательном проекте, организаторами которого являются Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика», и ведущие российские технологические компании, - для Сбербанка является частью комплекса мероприятий по популяризации изучения искусственного интеллекта среди школьников — «Академии искусственного интеллекта». В частности, в рамках этого проекта в марте-апреле 2019 года пройдет хакатон по ИИ, где участникам нужно будет предсказать игровой рейтинг игрока Dota 2 по данным об игре. Хакатон завершит серию мероприятий текущего учебного года. Также в рамках Академии проходит разработка образовательного контента по ИИ для школ.

Сбербанк одной из задач видит развитие образования в области технологий. Помимо «Академии ИИ», рассчитанной на школьников, банк поддерживает проекты для аудиторий разного возраста, такие как «Школа 21» (бесплатное обучение для учащихся 18–30 лет); организует одно из самых масштабных в Восточной Европе мероприятий для сообщества ИИ — Sberbank Data Science Journey.