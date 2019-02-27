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Сбербанк упростил процедуру оформления аккредитива

27 февраля 2019

Новый сервис Сбербанка позволяет юридическим лицам автоматически передавать данные для формирования заявлений на открытие аккредитива в банковские системы.

Сбербанк представил новый сервис — «Сбербанк API. Аккредитивы». Услуга не имеет аналогов на российском рынке и позволяет юридическим лицам автоматически передавать данные для формирования заявлений на открытие аккредитива в банковские системы.

По новой схеме партнер Сбербанка (застройщик, риелтор, агентство недвижимости, нотариус, автодилер, маркетплейс), в пользу которого физическое лицо открывает аккредитив, сможет самостоятельно сформировать заявление на открытие аккредитива в своей системе. В режиме онлайн это заявление поступит в банк, после чего физическому лицу остается только подписать его в любом офисе Банка.

Евгений Кравченко, старший управляющий директор, директор Управления торгового финансирования Сбербанка:

«Сбербанк первым на российском рынке предоставил такую услугу. Если ранее Партнер должен был оформить договор на бумаге, отправить его в Банк, а Банк в свою очередь оформить аккредитив, то сейчас аккредитив автоматически формируется в системе Банка. Этот сервис позволяет максимально защитить расчеты по сделке и сэкономить время наших клиентов».


/ СИА /
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