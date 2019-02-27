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Группа ВТБ увеличила чистую прибыль за 2018 год на 48,9% до 178,8 млрд рублей

27 февраля 2019

Банк ВТБ («ВТБ», «Банк») опубликовал консолидированную финансовую отчетность за три и двенадцать месяцев, закончившиеся 31 декабря 2018 год.

Андрей Костин, президент — председатель правления банка ВТБ, отметил: «2018 год стал вторым по счету в рамках реализации нашей трехлетней стратегии, и я с удовлетворением отмечаю, что второй год подряд мы превосходим собственные стратегические цели по чистой прибыли. На протяжении года мы продемонстрировали высокие темпы роста бизнеса и еще больше усилили свои рыночные позиции, опередив средние по отрасли результаты как в корпоративном и розничном кредитовании, так и в привлечении средств физических лиц. В результате безукоризненно реализованного присоединения ВТБ24 в 2018 году мы стали объединенным банком, продолжили развивать наш бренд, достигли значительных бизнес-синергий и экономии расходов, при этом открывая новые возможности и преимущества для наших клиентов.

Мы уверенно начали 2019 год, продолжающаяся глубокая трансформация нашего бизнеса и новые стратегические инициативы будут способствовать успеху ВТБ как в текущем году, так и в дальнейшем».

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Отчет о прибылях и убытках

млрд рублей

2018 г.

2017 г.

Изменение, %

4КВ 2018 г.

4КВ 2017 г.

Изменение, %

Чистые процентные доходы

468,6

460,2

1,8%

110,0

116,5

(5,6%)

Чистые комиссионные доходы

90,0

95,3

(5,6%)

20,6

28,3

(27,2%)

Чистые операционные доходы до создания резервов

641,3

592,5

8,2%

162,4

188,3

(13,8%)

Создание резервов*

(167,1)

(171,9)

(2,8%)

(55,7)

(53,7)

3,7%

Расходы на содержание персонала и административные расходы

(259,8)

(260,9)

(0,4%)

(72,5)

(75,9)

(4,5%)

Чистая прибыль

178,8

120,1

48,9%

39,1

44,8

(12,7%)

*Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски.

  • Чистая прибыль за 2018 год увеличилась на 48,9% по сравнению с прошлым годом и составила 178,8 млрд рублей благодаря стабильному уровню доходов от основной деятельности, повышению эффективности затрат и снижению расходов на создание резервов.
  • Чистые процентные доходы за 2018 год выросли на 1,8% по сравнению с прошлым годом до 468,6 млрд рублей на фоне продолжения роста корпоративного и розничного кредитования в четвертом квартале. Чистая процентная маржа по итогам 2018 года снизилась на 20 б.п. по сравнению с прошлым годом до 3,9%. Чистая процентная маржа составила 3,4% в четвертом квартале 2018 года по сравнению с 4,1% за аналогичный период прошлого года.
  • Чистые комиссионные доходы за 2018 год снизились на 5,6% по сравнению с прошлым годом до 90,0 млрд рублей в основном за счет эффекта высокой базы на фоне роста в 17% за 2017 год.
  • Стоимость риска за 2018 год составила 1,6%, оставшись на уровне прошлого года. Стоимость риска за четвертый квартал 2018 года достигла 1,7%, увеличившись на 20 б.п. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Расходы на создание резервов составили 167,1 млрд рублей за 2018 год, снизившись на 2,8% по сравнению с 2017 годом.
  • Группа продолжила повышать эффективность затрат в 2018 году, сократив отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов до 40,5% по сравнению с 44,0% за прошлый год. Расходы на персонал и административные расходы сократились на 0,4% за 2018 год по сравнению с прошлым годом до 259,8 млрд рублей и на 4,5% в четвертом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 72,5 млрд рублей.

Отчет о финансовом положении

млрд рублей

31 декабря 2018 г.

30 сентября 2018 г.

1 января 2018 г.

Изменение за 2018 г., % или б.п.

Изменение за 4КВ 2018 г., % или б.п.

Активы

14 760,6

14 060,6

12 940,0

14,1%

5,0%

Кредиты и авансы клиентам, включая заложенные по договорам «репо», до вычета резерва (как представлено в отчетности)

11 427,1

10 968,8

9 841,1

16,1%

4,2%

Кредиты и авансы клиентам, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка*

11 427,1

10 968,8

9 629,8

18,7%

4,2%

Кредиты юридическим лицам

8 438,6

8 305,7

7 307,4

15,5%

1,6%

Кредиты физическим лицам

2 988,5

2 663,1

2 533,7

18,0%

12,2%

Кредиты физическим лицам, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка*

2 988,5

2 663,1

2 322,4

28,7%

12,2%

Средства клиентов

10 403,7

9 740,1

9 144,7

13,8%

6,8%

Средства клиентов, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка*

10 403,7

9 740,1

8 974,5

15,9%

6,8%

Средства юридических лиц

5 995,8

5 819,8

5 523,1

8,6%

3,0%

Средства физических лиц

4 407,9

3 920,3

3 621,6

21,7%

12,4%

Средства физических лиц, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка*

4 407,9

3 920,3

3 451,4

27,7%

12,4%

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле

5,7%

6,9%

6,9%

(120 б.п.)

(120 б.п.)

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле, скорректированная на изменения в учетной политике относительно Почта Банка*

5,7%

6,9%

6,8%

(110 б.п.)

(120 б.п.)

Кредиты / Средства клиентов

102,8%

104,6%

99,5%

330 б.п.

(180 б.п.)

Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня

12,0%

11,9%

12,5%

(50 б.п.)

10 б.п.

Коэффициент общей достаточности капитала

13,5%

13,4%

14,3%

(80 б.п.)

10 б.п.

*В сентябре 2018 года группа ВТБ и Почта России подписали дополнения к акционерному соглашению в отношении ПАО «Почта Банк», который в результате получил для Группы статус совместного предприятия. По состоянию на 30 сентября 2018 года, группа ВТБ отражает инвестицию в ПАО «Почта Банк» в качестве инвестиции в совместное предприятие, учитываемой по методу долевого участия.

  • В 2018 году кредитный портфель Группы, скорректированный на изменения в учетной политике относительно Почта Банка, вырос на 18,7% до 11 427,1 млрд рублей в связи с увеличением объема кредитования физических и юридических лиц на 28,7% и 15,5% соответственно по итогам отчетного периода. Рыночная доля Группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования на 31 декабря 2018 года составляла 18,6% и 17,8% соответственно.
  • Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле на 31 декабря 2018 года сократилась до 5,7% по сравнению с 6,9% на 1 января 2018 года. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю продолжило снижаться и составило 6,4% на 31 декабря 2018 года, по сравнению с 7,1% на 30 сентября 2018 года и 7,5% на 1 января 2018 года. Покрытие неработающих кредитов резервами на 31 декабря 2018 года увеличилось до 112,0% по сравнению со 103,7% на 30 сентября 2018 года и 109,3% на 1 января 2018 года.
  • Средства клиентов, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка, составили 10 403,7 млрд рублей, увеличившись по итогам отчетного периода на 15,9%, что способствовало достижению отношения клиентского финансирования к совокупным обязательствам Группы до 79% на 31 декабря 2018 года, в то время как соотношение кредитов и депозитов составило 102,8% на конец 2018 года, по сравнению с 104,6% на 30 сентября 2018 года и 99,5% на 1 января 2018 года.
  • По итогам отчетного периода средства клиентов — юридических лиц увеличились на 8,6%, средства клиентов — физических лиц, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка, выросли на 27,7%. По состоянию на 31 декабря 2018 года доля группы ВТБ на рынке средств клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 20,7% и 14,0% соответственно.
  • Группа сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах снизилась до 2,0% на 31 декабря 2018 года по сравнению с 2,8% на 1 января 2018 года.
  • По итогам отчетного периода ВТБ Капитал сохраняет лидирующие позиции по сделкам на рынке долгового капитала, рынке акционерного капитала и рынке сделок M&A за 12 месяцев 2018 года.
  • Высокая прибыльность поддерживала уровень достаточности капитала на фоне ускорения роста кредитования: на 31 декабря 2018 года коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 13,5% и 12,0% соответственно, по сравнению с 14,3% и 12,5% на 1 января 2018 года.
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