Группа ВТБ увеличила чистую прибыль за 2018 год на 48,9% до 178,8 млрд рублей

Банк ВТБ («ВТБ», «Банк») опубликовал консолидированную финансовую отчетность за три и двенадцать месяцев, закончившиеся 31 декабря 2018 год.

Андрей Костин, президент — председатель правления банка ВТБ, отметил: «2018 год стал вторым по счету в рамках реализации нашей трехлетней стратегии, и я с удовлетворением отмечаю, что второй год подряд мы превосходим собственные стратегические цели по чистой прибыли. На протяжении года мы продемонстрировали высокие темпы роста бизнеса и еще больше усилили свои рыночные позиции, опередив средние по отрасли результаты как в корпоративном и розничном кредитовании, так и в привлечении средств физических лиц. В результате безукоризненно реализованного присоединения ВТБ24 в 2018 году мы стали объединенным банком, продолжили развивать наш бренд, достигли значительных бизнес-синергий и экономии расходов, при этом открывая новые возможности и преимущества для наших клиентов.

Мы уверенно начали 2019 год, продолжающаяся глубокая трансформация нашего бизнеса и новые стратегические инициативы будут способствовать успеху ВТБ как в текущем году, так и в дальнейшем».

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Отчет о прибылях и убытках

млрд рублей 2018 г. 2017 г. Изменение, % 4КВ 2018 г. 4КВ 2017 г. Изменение, % Чистые процентные доходы 468,6 460,2 1,8% 110,0 116,5 (5,6%) Чистые комиссионные доходы 90,0 95,3 (5,6%) 20,6 28,3 (27,2%) Чистые операционные доходы до создания резервов 641,3 592,5 8,2% 162,4 188,3 (13,8%) Создание резервов* (167,1) (171,9) (2,8%) (55,7) (53,7) 3,7% Расходы на содержание персонала и административные расходы (259,8) (260,9) (0,4%) (72,5) (75,9) (4,5%) Чистая прибыль 178,8 120,1 48,9% 39,1 44,8 (12,7%)

*Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски.

Чистая прибыль за 2018 год увеличилась на 48,9% по сравнению с прошлым годом и составила 178,8 млрд рублей благодаря стабильному уровню доходов от основной деятельности, повышению эффективности затрат и снижению расходов на создание резервов.

Чистые процентные доходы за 2018 год выросли на 1,8% по сравнению с прошлым годом до 468,6 млрд рублей на фоне продолжения роста корпоративного и розничного кредитования в четвертом квартале. Чистая процентная маржа по итогам 2018 года снизилась на 20 б.п. по сравнению с прошлым годом до 3,9%. Чистая процентная маржа составила 3,4% в четвертом квартале 2018 года по сравнению с 4,1% за аналогичный период прошлого года.

Чистые комиссионные доходы за 2018 год снизились на 5,6% по сравнению с прошлым годом до 90,0 млрд рублей в основном за счет эффекта высокой базы на фоне роста в 17% за 2017 год.

Стоимость риска за 2018 год составила 1,6%, оставшись на уровне прошлого года. Стоимость риска за четвертый квартал 2018 года достигла 1,7%, увеличившись на 20 б.п. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Расходы на создание резервов составили 167,1 млрд рублей за 2018 год, снизившись на 2,8% по сравнению с 2017 годом.

Группа продолжила повышать эффективность затрат в 2018 году, сократив отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов до 40,5% по сравнению с 44,0% за прошлый год. Расходы на персонал и административные расходы сократились на 0,4% за 2018 год по сравнению с прошлым годом до 259,8 млрд рублей и на 4,5% в четвертом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 72,5 млрд рублей.

Отчет о финансовом положении

млрд рублей 31 декабря 2018 г. 30 сентября 2018 г. 1 января 2018 г. Изменение за 2018 г., % или б.п. Изменение за 4КВ 2018 г., % или б.п. Активы 14 760,6 14 060,6 12 940,0 14,1% 5,0% Кредиты и авансы клиентам, включая заложенные по договорам «репо», до вычета резерва (как представлено в отчетности) 11 427,1 10 968,8 9 841,1 16,1% 4,2% Кредиты и авансы клиентам, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка* 11 427,1 10 968,8 9 629,8 18,7% 4,2% Кредиты юридическим лицам 8 438,6 8 305,7 7 307,4 15,5% 1,6% Кредиты физическим лицам 2 988,5 2 663,1 2 533,7 18,0% 12,2% Кредиты физическим лицам, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка* 2 988,5 2 663,1 2 322,4 28,7% 12,2% Средства клиентов 10 403,7 9 740,1 9 144,7 13,8% 6,8% Средства клиентов, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка* 10 403,7 9 740,1 8 974,5 15,9% 6,8% Средства юридических лиц 5 995,8 5 819,8 5 523,1 8,6% 3,0% Средства физических лиц 4 407,9 3 920,3 3 621,6 21,7% 12,4% Средства физических лиц, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка* 4 407,9 3 920,3 3 451,4 27,7% 12,4% Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле 5,7% 6,9% 6,9% (120 б.п.) (120 б.п.) Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле, скорректированная на изменения в учетной политике относительно Почта Банка* 5,7% 6,9% 6,8% (110 б.п.) (120 б.п.) Кредиты / Средства клиентов 102,8% 104,6% 99,5% 330 б.п. (180 б.п.) Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня 12,0% 11,9% 12,5% (50 б.п.) 10 б.п. Коэффициент общей достаточности капитала 13,5% 13,4% 14,3% (80 б.п.) 10 б.п.

*В сентябре 2018 года группа ВТБ и Почта России подписали дополнения к акционерному соглашению в отношении ПАО «Почта Банк», который в результате получил для Группы статус совместного предприятия. По состоянию на 30 сентября 2018 года, группа ВТБ отражает инвестицию в ПАО «Почта Банк» в качестве инвестиции в совместное предприятие, учитываемой по методу долевого участия.