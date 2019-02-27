Группа ВТБ увеличила чистую прибыль за 2018 год на 48,9% до 178,8 млрд рублей

Банк ВТБ («ВТБ», «Банк») опубликовал консолидированную финансовую отчетность за три и двенадцать месяцев, закончившиеся 31 декабря 2018 год.
Андрей Костин, президент — председатель правления банка ВТБ, отметил: «2018 год стал вторым по счету в рамках реализации нашей трехлетней стратегии, и я с удовлетворением отмечаю, что второй год подряд мы превосходим собственные стратегические цели по чистой прибыли. На протяжении года мы продемонстрировали высокие темпы роста бизнеса и еще больше усилили свои рыночные позиции, опередив средние по отрасли результаты как в корпоративном и розничном кредитовании, так и в привлечении средств физических лиц. В результате безукоризненно реализованного присоединения ВТБ24 в 2018 году мы стали объединенным банком, продолжили развивать наш бренд, достигли значительных бизнес-синергий и экономии расходов, при этом открывая новые возможности и преимущества для наших клиентов.
Мы уверенно начали 2019 год, продолжающаяся глубокая трансформация нашего бизнеса и новые стратегические инициативы будут способствовать успеху ВТБ как в текущем году, так и в дальнейшем».
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Отчет о прибылях и убытках
|
млрд рублей
|
2018 г.
|
2017 г.
|
Изменение, %
|
4КВ 2018 г.
|
4КВ 2017 г.
|
Изменение, %
|
Чистые процентные доходы
|
468,6
|
460,2
|
1,8%
|
110,0
|
116,5
|
(5,6%)
|
Чистые комиссионные доходы
|
90,0
|
95,3
|
(5,6%)
|
20,6
|
28,3
|
(27,2%)
|
Чистые операционные доходы до создания резервов
|
641,3
|
592,5
|
8,2%
|
162,4
|
188,3
|
(13,8%)
|
Создание резервов*
|
(167,1)
|
(171,9)
|
(2,8%)
|
(55,7)
|
(53,7)
|
3,7%
|
Расходы на содержание персонала и административные расходы
|
(259,8)
|
(260,9)
|
(0,4%)
|
(72,5)
|
(75,9)
|
(4,5%)
|
Чистая прибыль
|
178,8
|
120,1
|
48,9%
|
39,1
|
44,8
|
(12,7%)
*Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски.
- Чистая прибыль за 2018 год увеличилась на 48,9% по сравнению с прошлым годом и составила 178,8 млрд рублей благодаря стабильному уровню доходов от основной деятельности, повышению эффективности затрат и снижению расходов на создание резервов.
- Чистые процентные доходы за 2018 год выросли на 1,8% по сравнению с прошлым годом до 468,6 млрд рублей на фоне продолжения роста корпоративного и розничного кредитования в четвертом квартале. Чистая процентная маржа по итогам 2018 года снизилась на 20 б.п. по сравнению с прошлым годом до 3,9%. Чистая процентная маржа составила 3,4% в четвертом квартале 2018 года по сравнению с 4,1% за аналогичный период прошлого года.
- Чистые комиссионные доходы за 2018 год снизились на 5,6% по сравнению с прошлым годом до 90,0 млрд рублей в основном за счет эффекта высокой базы на фоне роста в 17% за 2017 год.
- Стоимость риска за 2018 год составила 1,6%, оставшись на уровне прошлого года. Стоимость риска за четвертый квартал 2018 года достигла 1,7%, увеличившись на 20 б.п. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Расходы на создание резервов составили 167,1 млрд рублей за 2018 год, снизившись на 2,8% по сравнению с 2017 годом.
- Группа продолжила повышать эффективность затрат в 2018 году, сократив отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов до 40,5% по сравнению с 44,0% за прошлый год. Расходы на персонал и административные расходы сократились на 0,4% за 2018 год по сравнению с прошлым годом до 259,8 млрд рублей и на 4,5% в четвертом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 72,5 млрд рублей.
Отчет о финансовом положении
|
млрд рублей
|
31 декабря 2018 г.
|
30 сентября 2018 г.
|
1 января 2018 г.
|
Изменение за 2018 г., % или б.п.
|
Изменение за 4КВ 2018 г., % или б.п.
|
Активы
|
14 760,6
|
14 060,6
|
12 940,0
|
14,1%
|
5,0%
|
Кредиты и авансы клиентам, включая заложенные по договорам «репо», до вычета резерва (как представлено в отчетности)
|
11 427,1
|
10 968,8
|
9 841,1
|
16,1%
|
4,2%
|
Кредиты и авансы клиентам, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка*
|
11 427,1
|
10 968,8
|
9 629,8
|
18,7%
|
4,2%
|
Кредиты юридическим лицам
|
8 438,6
|
8 305,7
|
7 307,4
|
15,5%
|
1,6%
|
Кредиты физическим лицам
|
2 988,5
|
2 663,1
|
2 533,7
|
18,0%
|
12,2%
|
Кредиты физическим лицам, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка*
|
2 988,5
|
2 663,1
|
2 322,4
|
28,7%
|
12,2%
|
Средства клиентов
|
10 403,7
|
9 740,1
|
9 144,7
|
13,8%
|
6,8%
|
Средства клиентов, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка*
|
10 403,7
|
9 740,1
|
8 974,5
|
15,9%
|
6,8%
|
Средства юридических лиц
|
5 995,8
|
5 819,8
|
5 523,1
|
8,6%
|
3,0%
|
Средства физических лиц
|
4 407,9
|
3 920,3
|
3 621,6
|
21,7%
|
12,4%
|
Средства физических лиц, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка*
|
4 407,9
|
3 920,3
|
3 451,4
|
27,7%
|
12,4%
|
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле
|
5,7%
|
6,9%
|
6,9%
|
(120 б.п.)
|
(120 б.п.)
|
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле, скорректированная на изменения в учетной политике относительно Почта Банка*
|
5,7%
|
6,9%
|
6,8%
|
(110 б.п.)
|
(120 б.п.)
|
Кредиты / Средства клиентов
|
102,8%
|
104,6%
|
99,5%
|
330 б.п.
|
(180 б.п.)
|
Коэффициент достаточности капитала
|
12,0%
|
11,9%
|
12,5%
|
(50 б.п.)
|
10 б.п.
|
Коэффициент общей достаточности капитала
|
13,5%
|
13,4%
|
14,3%
|
(80 б.п.)
|
10 б.п.
*В сентябре 2018 года группа ВТБ и Почта России подписали дополнения к акционерному соглашению в отношении ПАО «Почта Банк», который в результате получил для Группы статус совместного предприятия. По состоянию на 30 сентября 2018 года, группа ВТБ отражает инвестицию в ПАО «Почта Банк» в качестве инвестиции в совместное предприятие, учитываемой по методу долевого участия.
- В 2018 году кредитный портфель Группы, скорректированный на изменения в учетной политике относительно Почта Банка, вырос на 18,7% до 11 427,1 млрд рублей в связи с увеличением объема кредитования физических и юридических лиц на 28,7% и 15,5% соответственно по итогам отчетного периода. Рыночная доля Группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования на 31 декабря 2018 года составляла 18,6% и 17,8% соответственно.
- Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле на 31 декабря 2018 года сократилась до 5,7% по сравнению с 6,9% на 1 января 2018 года. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю продолжило снижаться и составило 6,4% на 31 декабря 2018 года, по сравнению с 7,1% на 30 сентября 2018 года и 7,5% на 1 января 2018 года. Покрытие неработающих кредитов резервами на 31 декабря 2018 года увеличилось до 112,0% по сравнению со 103,7% на 30 сентября 2018 года и 109,3% на 1 января 2018 года.
- Средства клиентов, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка, составили 10 403,7 млрд рублей, увеличившись по итогам отчетного периода на 15,9%, что способствовало достижению отношения клиентского финансирования к совокупным обязательствам Группы до 79% на 31 декабря 2018 года, в то время как соотношение кредитов и депозитов составило 102,8% на конец 2018 года, по сравнению с 104,6% на 30 сентября 2018 года и 99,5% на 1 января 2018 года.
- По итогам отчетного периода средства клиентов — юридических лиц увеличились на 8,6%, средства клиентов — физических лиц, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка, выросли на 27,7%. По состоянию на 31 декабря 2018 года доля группы ВТБ на рынке средств клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 20,7% и 14,0% соответственно.
- Группа сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах снизилась до 2,0% на 31 декабря 2018 года по сравнению с 2,8% на 1 января 2018 года.
- По итогам отчетного периода ВТБ Капитал сохраняет лидирующие позиции по сделкам на рынке долгового капитала, рынке акционерного капитала и рынке сделок M&A за 12 месяцев 2018 года.
- Высокая прибыльность поддерживала уровень достаточности капитала на фоне ускорения роста кредитования: на 31 декабря 2018 года коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 13,5% и 12,0% соответственно, по сравнению с 14,3% и 12,5% на 1 января 2018 года.