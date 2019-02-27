Сбербанк установил 37 тысяч терминалов безналичной оплаты в Иркутской области

Сбербанк продолжает расширять сеть терминалов эквайринга в Приангарье. В настоящее время банком установлено более 37 тысяч pos-терминалов, позволяющих оплачивать покупки банковской картой в торгово-сервисной сети региона - в супермаркетах, автозаправочных станциях, аптеках, магазинах одежды, салонах красоты, кафе, ресторанах, кинотеатрах, билетных кассах и других организациях. Все вновь устанавливаемые терминалы принимают в том числе бесконтактные карты и смартфоны с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.

«Безналичные платежи становятся более популярными среди клиентов банка. Они удобны не только для держателей банковских карт, но и для владельцев торговых точек и организаций сферы сервисных услуг, поскольку позволяют сократить время обслуживания клиентов, избавляют от необходимости проводить инкассацию», - рассказывает начальник управления торгового эквайринга Иркутского отделения Сбербанка Олеся Техова.

Подать заявку на установку pos-терминала Сбербанка может любой собственник бизнеса. При этом информационная поддержка, обучение сотрудников и обслуживание терминалов банком осуществляется бесплатно. Оформить заявку можно через сайт Сбербанка, раздел «Корпоративным клиентам».