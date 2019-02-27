В 2019 году в детские сады и школы Приангарья на приобретение учебных пособий направлено на 110 млн больше, чем в прошлом году

В детские сады и школы Иркутской области направлена субвенция на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. На это из областного бюджета выделено 642 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

– Министерству образования региона в прошлом году было дано поручение увеличить размер базового норматива на приобретение учебных пособий с 2019 года. Эта необходимая мера, мы будем продолжать увеличивать выделение средств по этому направлению поэтапно и в последующие годы, – почеркнул глава региона.

Для детских садов норматив вырос с 500 до 750 рублей на одного воспитанника, для школ – с 1500 до 1700 рублей на одного ученика. Для сравнения – в прошлом году на эти цели из областного бюджета было направлено 532 млн рублей.

В следующем году размеры субвенции на эти цели ещё вырастут. С 2020 года норматив составит 1000 и 2000 рублей для детских садов и школ соответственно. Как отметили в министерстве образования Иркутской области, увеличение базового норматива предусмотрено и в дальнейшем.

