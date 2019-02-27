Новости

В 2019 году в детские сады и школы Приангарья на приобретение учебных пособий направлено на 110 млн больше, чем в прошлом году

27 февраля 2019

В детские сады и школы Иркутской области направлена субвенция  на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. На это из областного бюджета выделено 642 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. 

– Министерству образования региона в прошлом году было дано поручение увеличить размер базового норматива на приобретение учебных пособий с 2019 года. Эта необходимая мера, мы будем продолжать увеличивать выделение средств по этому направлению поэтапно и в последующие годы, – почеркнул глава региона. 

Для детских садов норматив вырос с 500 до 750 рублей на одного воспитанника, для школ – с 1500 до 1700 рублей на одного ученика. Для сравнения – в прошлом году на эти цели из областного бюджета было направлено 532 млн рублей.

В следующем году размеры субвенции на эти цели ещё вырастут. С 2020 года норматив составит 1000 и 2000 рублей для детских садов и школ соответственно. Как отметили в министерстве образования Иркутской области, увеличение базового норматива предусмотрено и в дальнейшем.
 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)
Система быстрых платежей должна получить принципиально новую защиту
ЦБ спрогнозировал снижение комиссии за безналичный расчет после запуска системы быстрых платежей
Банки не будут брать комиссию за переводы в Системе быстрых платежей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании