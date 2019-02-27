На льду Байкала растянули самый большой флаг России

26 февраля в рамках программы «Все стихии» члены мотоклуба «Ночные Волки» и сотрудники МЧС приняли участие в акции межрегиональной общественной организации содействия патриотическому воспитанию и укреплению народной дипломатии «Все миры». Самый большой флаг России был растянут на льду Байкала недалеко от острова Ольхон у скалы Шаманка. Фото: 38.mchs.gov.ru

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, площадь стяга составила 1423 кв. м. Чтобы полотнище приняло правильную форму прямоугольника, потребовалось 25 человек. Акцию занесли в книгу Рекордов России и мира, как самый большой государственный флаг, развернутый на самом глубоком пресноводном озере.