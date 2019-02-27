В 2019 году на развитие паллиативной помощи в Иркутской области предусмотрено около 370 млн рублей

В Иркутской области активно развивается паллиативная «хосписная» помощь. Именно это направление в системе здравоохранения сегодня является одним из приоритетных. Федеральное законодательство также направлено на то, чтобы помощь тяжело больным пациентам оказывалась качественно и в полном объеме. Так, в феврале 2019 года были внесены изменения в 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ», регулирующие вопросы оказания паллиативной медицинской помощи.

– Благодаря новым поправкам в законопроект принципиально меняется подход оказания паллиативной помощи, – отметила главный внештатный специалист по паллиативной помощи детскому населению Иркутской области Ольга Ермакова. – Расширено понятие паллиативной помощи как комплекса медицинских мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли и других тяжелых проявлений заболевания. Кроме того, речь идет и о взаимодействии с родственниками больного, добровольцами (волонтерами), и о социальной поддержке, оказываемой организациями социального обслуживания, и, несомненно, духовной поддержке. Кроме того, теперь в документе говорится и о такой форме оказания паллиативной помощи, как дневной стационар, чего раньше не было.

По словам Ольги Ермаковой, последнее изменение очень важно, так как неизлечимые пациенты остро нуждаются в том, чтобы большую часть времени находиться в домашних условиях, рядом с родными людьми.

В 2019 году на развитие паллиативной помощи в Иркутской области предусмотрено более 370 миллионов рублей, в том числе из средств областного бюджета – более 295 миллионов рублей, из федерального – более 74 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в 2018 году в Иркутской области специализированная паллиативная медицинская помощь взрослому населению в амбулаторных условиях оказывалась в трех лечебных учреждениях: ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 7», ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» (в форме выездных бригад и кабинетов) и на базе ГБУЗ «Областной онкологический диспансер». В стационаре – в 13 лечебных учреждениях региона на паллиативных койках и койках сестринского ухода.

Дети паллиативную помощь в стационарных и амбулаторных условиях в Иркутской области получают в четырех медицинских учреждениях, которые расположены в Иркутске, Братске и Ангарске. Крупнейшим учреждением является ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис» – единственный в Иркутской области и Сибирском федеральном округе детский хоспис.

В 2019 году были открыты три паллиативные койки в отделении реанимации ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», выездные патронажные паллиативные службы при ОГБУЗ «Ангарская городская детская больница» и ОГБУЗ «Братская детская городская больница».

Стационарная специализированная паллиативная медицинская помощь взрослым до 2019 года оказывалась в 13 лечебных учреждениях региона на паллиативных койках и койках сестринского ухода. Общее количество коек в 2018 году составляло 291, из них 179 коек – паллиативных и 112 коек – сестринского ухода, что обеспечило паллиативной помощью 4073 пациента.

В 2019 году планируется открытие коек на базе ОГАУЗ «Братская городская больница № 3», ОГБУЗ «Слюдянская районная больница» и ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница»

С января 2019 года открыты кабинеты паллиативной медицинской помощи взрослым гражданам в пяти лечебных учреждениях на базе: ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», ОГАУЗ «Иркутская МСЧ № 2», ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1», ОГБУЗ «Усольская городская больница», ОГАУЗ «Братская городская больница № 3». Также предусмотрено увеличение количества выездных бригад в Иркутске, Братске, Усолье-Сибирском и Свирске. Итого общее количество бригад выездной патронажной службы к концу 2019 года достигнет семи.