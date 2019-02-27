Больше 2200 сибиряков приняли участие в спортивных мероприятиях проекта «На лыжи!» компании En+ Group

Компания En+ Group завершила цикл спортивно-массовых мероприятий в рамках проекта «На лыжи!», прошедших в январе-феврале 2019 года в трех сибирских регионах России. За это время участниками проекта стали 2250 человек . Фото: vk.com/nalyzhi

2250 жителей Иркутской области, Красноярского края и Республики Хакасия приняли участие в спортивно-массовых мероприятиях проекта «На лыжи!» в январе-феврале. Напомним, проект с 2016 года совместно реализуют En+ Group, РУСАЛ и Федерация лыжных гонок России.

Проект стартовал в конце января в Дивногорске (Красноярский край): здесь в празднике «День снега» приняли участие более 500 горожан. В Черемхово и Сорске мероприятия проекта прошли 16 февраля, собрав в общей сложности 400 лыжников и гостей.

Самым продолжительным форматом этого сезона стали «Лыжные выходные», которые проходили в парк-отеле «Звездный» на протяжении всего февраля. За месяц по новой трассе в районе «Звездного», построенной усилиями En+ Group в прошлом году параллельно с модернизацией лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский», проехались 1150 лыжников.

В этом году впервые одним из мероприятий проекта стала зимняя спартакиада южных филиалов «Иркутскэнерго», прошедшая 23-24 февраля в парк-отеле «Звездный» (Ангарск). Она была приурочена к 65-летию компании. В спартакиаде приняли участие около 200 человек в составе 13 команд филиалов и дочерних предприятий «Иркутскэнерго». Они соревновались в лыжных гонках, а также эстафете среди мужчин и женщин в четырех возрастных группах.

Как сообщает пресс-служба En+ Group, помимо лыжных праздников и выходных, организованных в регионах присутствия энергетических активов компании, мероприятия проекта «На лыжи!» прошли еще в 10 городах Восточной Сибири, Урала, Кузбасса и Республики Коми, включая Братск, Шелехов, Красноярск, Новокузнецк, Североуральск и Ухту. Всего в 2016-2019 годах в спортивно-массовых мероприятиях проекта приняли участие около 50 000 человек.

Михаил Хардиков, генеральный директор «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергетическими активами En+ Group):



– Для нас поддержка лыжных видов спорта – один из действенных механизмов повышения качества жизни в тех регионах, где расположены предприятия En+, через поддержку и развитие активного зимнего отдыха горожан. Мы рады, что наша инициатива поддержана сибиряками и местными администрациями: ежегодно тысячи людей выходят на лыжню в рамках проекта «На лыжи!». Мы не только поддерживаем региональные сборные и организуем лыжные праздники, но и вкладываем средства в спортивную инфраструктуру: так, например, модернизация ЛБК «Ангарский», внутренних и прилегающих лыжных трасс комплекса в конце прошлого года сделала его центром лыжного спорта на юге Иркутской области, доступным примерно для миллиона человек.

Александр Пак, советник президента Федерации лыжных гонок России, руководитель проекта «На лыжи!»:

– Мы радеем за здоровый образ жизни среди юношей и девушек. Лыжные гонки, если мы говорим о любителях, это доступный вид досуга. Это укрепляющая здоровье комплексная нагрузка на все мышцы, на легкие, на сердце. Глобальная задача проекта «На лыжи!» – вовлечь как можно большее людей в занятие лыжными гонками. Мы организуем праздники, к участию в которых стараемся привлечь целые семьи. Чем больше людей будет увлекаться лыжными гонками, тем больше детей придут в лыжные секции, тем больше шансов, что кто-то из них пробьется на более высокий уровень и попадет в сборную России. Чем выше будет конкуренция в сборной России по лыжным гонкам, тем ближе будут олимпийские медали.

Об En+ Group



En+ Group – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т. Основные активы компании находятся в Восточной Сибири.



En+ Group ежегодно направляет на реализацию социальных проектов в регионах присутствия энергетических предприятий компании около 800 млн рублей. Одно из ключевых направлений социальной политики En+ – поддержка и развитие спорта. Компания проводит на регулярной основе спартакиады для своих сотрудников, устраивает спортивные праздники в городах своего присутствия, совместно с партнерами реализует проект «На лыжи!». Один из основных проектов в области спорта – поддержка ХК «Байкал-Энергия» (Иркутск), причем, как основной команды, так и детской хоккейной школы, в которой занимаются 280 ребят. В последние годы команда неоднократно становилась призером чемпионата России по хоккею с мячом.