«Росгосстрах» решил снизить тарифы на ОСАГО

Для значительной части автомобилистов-клиентов «Росгосстраха» оформление или пролонгация договоров ОСАГО после 25 февраля обойдется дешевле. Это — первый случай после выхода указания ЦБ о тарифном коридоре, когда крупный страховщик идет на снижение ставок в ряде территорий, не прибегая одновременно к увеличению базового тарифа в других.

В понедельник старейший страховщик страны снизил базовый тариф на «автогражданку» для 69 территориальных групп преимущественного использования транспортных средств, сообщил член Правления — руководитель Блока «Автострахование» компании Дмитрий Пурсанов.

«Как мы и обещали в начале этого года, когда Банк России своим указанием расширил тарифный коридор в ОСАГО, «Росгосстрах» намерен предпринимать какие-либо шаги только после всестороннего анализа экономики «автогражданки» для того или иного региона и изучения действий конкурентного окружения. Первый этап этой аналитической работы показал, что сейчас мы имеем возможность снизить тариф для граждан-владельцев ТС категории «В» и «BE» в целом ряде территорий: где-то сразу по всему региону, а где-то — в отдельных городах или населенных пунктах», — пояснил он.

Список территорий, где «Росгосстрах» снижает тариф, размещен на официальном сайте компании.

Наиболее ощутимым изменение будет для автовладельцев Удмуртии и Республики Коми, где базовые ставки были снижены сразу на 15% и 14,9% соответственно. Значительным снижение будет также в Костроме (14,4%) и ряде населенных пунктов Тульской области (13,6%) и Пермского края (11,4%), в Москве и Московской области (10,2%). «Для автовладельцев на остальных территориях страны, не входящих в перечень из 69 территориальных групп преимущественного использования ТС, ставки пока остаются неизменными — какими они были в прошлом году», — уточнил Дмитрий Пурсанов.