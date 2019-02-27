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Развитие туризма в муниципалитетах Иркутской области обсудили на конференции в Усть-Илимске

27 февраля 2019

В Усть-Илимске прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Маршрутами Великой Северной экспедиции». Участие в ней приняли более 100 человек: представители туристического, культурного, образовательного сообщества, сотрудники администрации города и ее структурных подразделений, а также гости из других муниципальных образований Иркутской области.

Формат конференции позволил объединить всех заинтересованных в развитии туристической сферы Усть-Илимска. Участники мероприятия узнали о современных технологиях продвижения туристского продукта, о мировых туристских интернет-площадках и использования их в работе, о механизме формирования турпродукта, о специализированных конкурсах в сфере туризма. В рамках конференции состоялась презентация нового трёхдневного маршрута (Усть-Илимск, п. Невон, маршрут «Треугольник силы Приилимья»), были подведены итоги конкурса маршрутов и мультимедийных гидов «Дом, в котором я живу».

Результатом работы мероприятия стали новые идеи и проекты, которые в дальнейшем будут воплощаться на территории муниципалитетов. Так, например, сотрудники Железногорского историко-художественного музея имени М.К. Янгеля и Нижнеилимской центральной межпоселенческой библиотеки им. А.Н. Радищева рассказали об истории Илимского воеводства, о современных достопримечательностях Железногорска-Илимского. В результате на конференции было принято решение о создании межмуниципальных туристических маршрутов (Усть-Илимск – Железногорск-Илимский). Уже намечены их темы: «Илимский острог и Великая северная экспедиция», «История и современность», «Мы первые». Как сообщает пресс-служба правительства областного центра, такое взаимодействие позволит привлечь внимание туристов к отдаленным городам.

– Наш регион обладает значительным туристским потенциалом, основой которого, безусловно, является рекреационный ресурс озера Байкал и прилегающих к нему территорий. Вместе с тем, перспективными для развития туризма являются также и северные территории Иркутской области, где имеются возможности для различных видов отдыха: приключенческого и экстремального, охоты и рыбалки, знакомства с историей и временами освоения Сибири, культурой коренных народов Севера – эвенков. Это становится актуальным в связи с возрастающим интересом туристов к путешествиям, маршруты которых пролегают в сложных природно-климатических или географических условиях, – рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. – Таким образом, часть потока туристов, стремящихся посетить настоящую сибирскую тайгу и озеро Байкал, возможно перенаправить в северные территории региона: города Братск (в котором есть международный аэропорт), Усть-Илимск, Железногорск-Илимский, Усть-Кут. А их включение в проект «Маршрутами Великой Северной экспедиции» будет способствовать повышению узнаваемости и туристической привлекательности. Усть-Илимск является участником международного культурно-исторического и туристического проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции». Он состоит из серии туров на пути следования Великой Северной экспедиции XVIII века под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Во время научно-практической конференции Усть-Илимск посетил автор международного проекта Ильдар Маматов и потомок великого первооткрывателя-мореплавателя Марат Беринг.


/ СИА /
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