За 2018 год из Приангарья депортировали 657 иностранцев

В 2018 году судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Иркутской области до пункта пропуска через государственную границу было препровождено 657 нелегальных мигрантов. По информации пресс-службы ведомства, это на 73 человека больше, чем в 2017 году.

Согласно статистическим данным, миграционный режим чаще нарушают уроженцы Узбекистана и Таджикистана, их судебные приставы сопровождают в аэропорт еженедельно. В 2018 году в Узбекистан отправлено 376 человек, в Таджикистан – 136, что больше по сравнению с 2017 годом на 54 и 37 человек соответственно. Незначительно, но увеличилось количество выдворяемых в Армению и Азербайджан. Вместе с тем, почти в четыре раза стало меньше граждан КНР, нелегально находящихся на территории России – их количество составило 16 человек. Впервые на историческую родину было выдворено 18 граждан Кореи. Также в прошлом году сроки пребывания в России нарушили граждане Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Республики Беларусь, Монголии, Китая и Вьетнама.

Все депортированные иностранцы в течение пяти лет не смогут въехать на территорию России, поскольку совершили правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ).