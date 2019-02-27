Новости

За 2018 год из Приангарья депортировали 657 иностранцев

27 февраля 2019

В 2018 году судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Иркутской области до пункта пропуска через государственную границу было препровождено 657 нелегальных мигрантов. По информации пресс-службы ведомства, это на 73 человека больше, чем в 2017 году.

Согласно статистическим данным, миграционный режим чаще нарушают уроженцы Узбекистана и Таджикистана, их судебные приставы сопровождают в аэропорт еженедельно. В 2018 году в Узбекистан отправлено 376 человек, в Таджикистан – 136, что больше по сравнению с 2017 годом на 54 и 37 человек соответственно. Незначительно, но увеличилось количество выдворяемых в Армению и Азербайджан. Вместе с тем, почти в четыре раза стало меньше граждан КНР, нелегально находящихся на территории России – их количество составило 16 человек.  Впервые на историческую родину было выдворено 18 граждан Кореи. Также в прошлом году сроки пребывания в России нарушили граждане Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Республики Беларусь, Монголии, Китая и Вьетнама.

Все депортированные иностранцы в течение пяти лет не смогут въехать на территорию России, поскольку совершили правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)
Система быстрых платежей должна получить принципиально новую защиту
ЦБ спрогнозировал снижение комиссии за безналичный расчет после запуска системы быстрых платежей
Банки не будут брать комиссию за переводы в Системе быстрых платежей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании