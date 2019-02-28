#ВСМЫСЛЕ: в Иркутске пройдет первая женская конференция

Первая женская конференция состоится 15 марта в актовом зале Байкальского банка ПАО Сбербанк. Ее создатели, команда иркутских активисток подчеркивает, что это не встреча про феминизм, а, скорее, встреча женщин для обмена опытом и честными историями жизни.

В программе конференции заявлены вдохновляющие, откровенные и смелые истории от женщин, которые преодолели жизненные трудности и добились успеха в своих областях.

Проект #ВСМЫСЛЕ – для ищущих, разных, исследующих, храбрых женщин и девушек. Для тех, кто не хочет, как надо, удобно или правильно, а хочет так, как хочет. Это проект – для женщин разного возраста, которые знают, что смысл в моменте и его честном проживании. О том, как не относиться ко всему слишком серьёзно, но #бытьвсмысле.

Программа конференции #ВСМЫСЛЕ состоит из трех частей: творчество, общество и бизнес. У каждой из выступающих женщин есть своя поучительная, мотивирующая или вдохновляющая история о том, как они стали такими, какие они есть.

Бизнес

Спикеры этой секции будут говорить о своем пути в бизнесе, о непростых решениях и практических способах управления делом и собой.

Серафима Тужилина (создатель бренда косметики «Вдохновение»),

Василина Абу-Навас (основатель компаний «Практик – Чистый дом", «Центр йоги и аюрведы»),

Лора Коркина (автор и директор школы современных профессий Infabrika),

Мария Голикова (создатель Kukla. Russian Brand),

Анастасия Скиба (издатель Ирк.Собака.ru),

Наталия Цайтлер (управляющий Иркутским отделением Сбербанка),

Анастасия Седых (создатель Woman Gym, директор КСК «Пивоваровский»).

Общество

Спикеры этой секции расскажут личные истории о том, как они начали заниматься волонтерством и общественными проектами, о личном опыте благотворительности и о том, как сохранить мотивацию на многие годы и найти баланс между благотворительностью и семьей.

Татьяна Башкатова (основатель благотворительного Фонда ТАС по поддержке людей, больных ВИЧ, СПИДом, туберкулезом),

Наталья Кузнецова (основатель кризисного центра для женщин «Мария»),

Софья Качинская (Иркутск – США),

Анна Куменко (создатель проекта R.A.M meditation),

Варвара Конева (волонтер, тренер, Посол Мира).

Творчество

Спикеры этой секции будут говорить о непростых решениях, сменах стиля жизни, места жительства и работы на пути к признанию, о своем пути художника и о том, как можно радикально изменить жизнь, даже когда тебе немного за 30.

Анна Борщевская (визажист, преподаватель, создатель Studio 88),

Аня Ван (психолог, сексолог),

Анна Бахарева (стилист, Иркутск-Москва),

Елена Аносова (visual artist, Иркутск – Москва),

Ольга Геевская (арт-директор бьюти-холдинга АРТ),

Наталья Меркулова (кинорежиссер, Иркутск – Москва).

А ещё в программе презентации, дегустации и приятные бонусы от партнеров проекта. И, конечно, бокал игристого для гостей.

Зарегистрироваться для участия в событии можно по ссылке.