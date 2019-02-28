ВСМЫСЛЕ: в Иркутске пройдет первая женская конференция

Первая женская конференция состоится 15 марта в актовом зале Байкальского банка ПАО Сбербанк. Ее создатели, команда иркутских активисток подчеркивает, что это не встреча про феминизм, а, скорее, встреча женщин для обмена опытом и честными историями жизни.
В программе конференции заявлены вдохновляющие, откровенные и смелые истории от женщин, которые преодолели жизненные трудности и добились успеха в своих областях.
Проект #ВСМЫСЛЕ – для ищущих, разных, исследующих, храбрых женщин и девушек. Для тех, кто не хочет, как надо, удобно или правильно, а хочет так, как хочет. Это проект – для женщин разного возраста, которые знают, что смысл в моменте и его честном проживании. О том, как не относиться ко всему слишком серьёзно, но #бытьвсмысле.
Программа конференции #ВСМЫСЛЕ состоит из трех частей: творчество, общество и бизнес. У каждой из выступающих женщин есть своя поучительная, мотивирующая или вдохновляющая история о том, как они стали такими, какие они есть.
Бизнес
Спикеры этой секции будут говорить о своем пути в бизнесе, о непростых решениях и практических способах управления делом и собой.
- Серафима Тужилина (создатель бренда косметики «Вдохновение»),
- Василина Абу-Навас (основатель компаний «Практик – Чистый дом", «Центр йоги и аюрведы»),
- Лора Коркина (автор и директор школы современных профессий Infabrika),
- Мария Голикова (создатель Kukla. Russian Brand),
- Анастасия Скиба (издатель Ирк.Собака.ru),
- Наталия Цайтлер (управляющий Иркутским отделением Сбербанка),
- Анастасия Седых (создатель Woman Gym, директор КСК «Пивоваровский»).
Общество
Спикеры этой секции расскажут личные истории о том, как они начали заниматься волонтерством и общественными проектами, о личном опыте благотворительности и о том, как сохранить мотивацию на многие годы и найти баланс между благотворительностью и семьей.
- Татьяна Башкатова (основатель благотворительного Фонда ТАС по поддержке людей, больных ВИЧ, СПИДом, туберкулезом),
- Наталья Кузнецова (основатель кризисного центра для женщин «Мария»),
- Софья Качинская (Иркутск – США),
- Анна Куменко (создатель проекта R.A.M meditation),
- Варвара Конева (волонтер, тренер, Посол Мира).
Творчество
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Спикеры этой секции будут говорить о непростых решениях, сменах стиля жизни, места жительства и работы на пути к признанию, о своем пути художника и о том, как можно радикально изменить жизнь, даже когда тебе немного за 30.
- Анна Борщевская (визажист, преподаватель, создатель Studio 88),
- Аня Ван (психолог, сексолог),
- Анна Бахарева (стилист, Иркутск-Москва),
- Елена Аносова (visual artist, Иркутск – Москва),
- Ольга Геевская (арт-директор бьюти-холдинга АРТ),
- Наталья Меркулова (кинорежиссер, Иркутск – Москва).
А ещё в программе презентации, дегустации и приятные бонусы от партнеров проекта. И, конечно, бокал игристого для гостей.
Зарегистрироваться для участия в событии можно по ссылке.