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Иркутскстат: в регионе на 43% увеличилось число работников, находившихся в простое

28 февраля 2019

В четвертом квартале минувшего года 63,3 тыс. работников в Иркутской области (на 9% больше, чем в октябре-декабре 2017г.) трудились не в полную силу. Самый популярный способ сдерживания трудового энтузиазма – предоставление дополнительных неоплаченных отпусков. Как и годом ранее, без сохранения заработной платы отдыхали 43,2 тыс. человек, сообщает Иркутскстат. 

<p>Фото: k1news.ru</p>

Фото: k1news.ru

На 43% (до 2558 человек) увеличилось число тружеников, находившихся в простое по разным причинам. Ощутимо (на 35%, до 17,4 тыс. человек) выросло число занятых неполное рабочее время по соглашению с работодателем. В целом по Приангарью масштаб неполной занятости – 10,9% списочной численности. Но в производстве лекарств и медицинских материалов, резиновых и пластмассовых изделий, на предприятиях по выпуску, ремонту и монтажу машин и оборудования режим неполной занятости коснулся каждого четвертого работника, в производстве прочей неметаллической минеральной продукции – каждого третьего. Еще более распространено это явление в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (39% работников), электрического оборудования (46%), текстильных изделий (61%). 

Безденежный отпуск и прочие меры – альтернатива увольнению, попытка руководителей сохранить коллектив в сложной производственной ситуации. По инициативе руководства уволено 2,9% всех выбывших работников. Практикуется также выбытие по соглашению сторон, но главной причиной увольнений остается собственное желание самого работника.  
Всего за последний квартал года уволено 46,3 тыс. работников, принято – 35,3 тыс. человек, из них около 2 тысяч – на дополнительно введенные рабочие места. А без учета новых мест освободившиеся в результате увольнений были заняты принятыми работниками лишь на 72%. 

Наиболее нестабильны трудовые коллективы добывающих предприятий, строительных организаций, гостиниц и предприятий общепита, в сфере административной деятельности и сопутствующих услуг, где за 3 месяца уволилось 24-31% работников, а масштаб увольнений в 1,8-2,5 раза превысил число принятых на работу. Занятость в отдельных сферах деятельности подвержена влиянию сезонного фактора. Интересно, что в первой половине года в целом по области обеспечивалось полное замещение освобождавшихся мест.
Можно отметить отдельные благоприятные изменения на рынке труда. Сокращаются планы работодателей по сокращению штатов: к высвобождению намечено 666 работников, на треть меньше, чем планировалось год назад. А потребность в работниках за это время выросла на 14%. Растет популярность вахтового метода работы, на таких условиях трудились 23,4 тыс. человек (в 4-м квартале 2017г. – 14,9 тыс.). По договору между работодателями активнее привлекаются работники других организаций для выполнения работ, оказания услуг. В октябре-декабре 2018г. было предоставлено 1599 человек, в 1,5 раза больше, чем за это же время в 2017г. 


/ СИА /
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