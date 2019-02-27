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The Economist назвал десять главных рисков для мировой экономики в 2019 году

27 февраля 2019

Ведущие мировые деловые издания и брокерские дома продолжают пугать читателей кризисом глобальной экономики. На этот раз британский журнал The Economist составил новый рейтинг угроз мировой экономике.

Эксперты этого издания полагают, что в 2019 году темпы её роста замедлятся до 2,8%, при этом в 2018 году рост составил 2,9%, а в 2020 году он дойдет до 2,6%. В реальности темпы роста могут оказаться даже ниже прогнозируемых. К такому исходу может привести реализация нескольких рисковых сценариев.

Наиболее серьезной угрозой The Economist считает возможность перерастания конфликта между США и Китаем в полномасштабную торговую войну. Еще одним важным риском The Economist считает рецессию в США. В ближайшие два года экономике Штатов удастся избежать разрушительной рецессии, хотя рост ВВП замедлится в 2019 году до 2,3%, а в 2020-м — до 1,5%. Однако эксперты предупреждают, что спад может оказаться гораздо сильнее из-за уязвимости финансового сектора США. Также The Economist выделяет следующие риски:

  • Масштабный кризис на emerging markets.
  • Резкий скачок цен на нефть в результате возникновения дефицита поставок.
  • Начало военных действий из-за споров о принадлежности островов в Южно-Китайском море — в центре внимания архипелаг Спратли, на него претендуют Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней. На Парасельские острова претендуют КНР, Тайвань и Вьетнам. На рифы Скарборо претендуют КНР, Тайвань и Филиппины. Странно, что эксперты The Economist сюда наши Курильские острова не включили.Нанесение серьезного вреда большим сегментам интернета в результате кибератак.
  • Начало военных действий на Корейском полуострове.
  • No-deal Brexit
  • Начало банковского кризиса в Италии из-за политической нестабильности в стране.

Александр Разуваев, директор информационно-аналитического центра Альпари, считает, что часть данных угроз вряд ли можно рассматривать серьезно. Более весомы риски срыва газовых поставок из России в Европу из-за кризиса в отношениях России и Украины. Ситуация может измениться самым негативным образом после украинских президентских выборов. Ну и, конечно, обострение социально-политической ситуации в бывших советских республиках Центральной Азии. Именно в этих государствах отмечается в последние месяцы активность террористических группировок разного толка. При этом приемлемый уровень жизни – уровень доходов, образования, качества жизни, наблюдается только в Казахстане.

Аналитик Альпари уверен, что базовый сценарий – обвал S&P до 1800-2000 пунктов, который должен устроить глобальной экономике новый 2008 год. Распродажа валют и акций по всему миру. Повод может быть любым, например, банкротство крупной европейской финансовой компании, особенно, из Германии или Италии. А реальная причина – грядущая американская рецессия. Американский рынок акций должен сыграть на опережение и посеять панику в умах американских потребителей. Неуверенный американский потребитель – это с очень высокой вероятностью мировая рецессия.

Аналитик рекомендует хеджировать перечисленные риски. "Это по-прежнему долларовый кэш, для любителей диверсификации – золотые и серебряные монеты, а также привилегированные акции «Сургутнефтегаза»", - указывает эксперт.


/ СИА /
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