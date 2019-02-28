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В Иркутске из автозапчастей не подорожали только стекла и запчасти для ТО

28 февраля 2019

Эксперты Авито проанализировали рынок автозапчастей в Иркутске и выяснили, что в 2018 году наибольшим спросом пользовался кузов. В начале 2019 года сильнее всего вырос интерес к покупке автомобиля на запчасти – на 212,4%. Доступнее всего на рынке стекла, а дороже всего – как раз автомобиль на запчасти. 

<p>Фото: solaris-rio-zapchasti.ru</p>

Фото: solaris-rio-zapchasti.ru

В 2018 году местные автомобилисты чаще всего испытывали проблемы с кузовом – об этом можно судить по тому, что именно он вызвал 20,2% всего интереса  к деталям. Надежнее всего были, по всей видимости, стекла, так как им досталось только 1,4% спроса. Интересно отметить, что 1,3% спроса пришлось на автомобили, продаваемые на запчасти. 
В целом по России первое место по спросу занял кузов (32%), а последнее – аккумуляторы (1,6%).

Рейтинг запчастей по спросу в 2018 г.

(запчасть, доля спроса)

  1. Кузов    20,2%
  2. Детали двигателя    19,4%
  3. Автосвет    8,7%
  4. Трансмиссия и привод    8,7%
  5. Подвеска    8,3%
  6. Аккумуляторы    7,9%
  7. Электрооборудование    5,0%
  8. Салон    4,9%
  9. Топливная и выхлопная системы    4,3%
  10. Запчасти для ТО    3,2%
  11. Рулевое управление    2,6%
  12. Система охлаждения    2,0%
  13. Тормозная система    1,9%
  14. Стекла    1,4%
  15. Автомобиль на запчасти    1,3%

Автомобиль на запчасти стал безусловным лидером по росту востребованности среди пользователей сайта в январе нового года. Спрос на такой товар увеличился на 212,4%. Всего же интерес вырос на 9 видов автозапчастей. На 6 он снизился; существеннее всего – на трансмиссию и привод (-18,7%). 
В целом по стране интерес также сильнее всего вырос к автомобилю на запчасти (+167,7%).

Динамика спроса на запчасти  

(запчасть, динамика спроса)

  1. Автомобиль на запчасти    212,4%
  2. Электрооборудование    26,5%
  3.  Автосвет    15,6%
  4. Стекла    13,3%
  5. Салон    10,3%
  6. Запчасти для ТО    9,7%
  7. Рулевое управление    6,9%
  8. Система охлаждения    4,1%
  9. Топливная и выхлопная системы    2,0%
  10. Аккумуляторы    -3,9%
  11. Подвеска    -6,4%
  12. Кузов    -9,0%
  13. Тормозная система    -9,3%
  14. Детали двигателя    -13,1%
  15. Трансмиссия и привод    -18,7%

Дешевле всего в Иркутске продавались стекла (в среднем 2 540 рублей), а дороже всего автовладельцы должны были платить за автомобиль на запчасти (51 853 рубля). Сильнее всех подорожали элементы для салона (+36,4%).
В целом по России дороже всего также стоили детали двигателя – в среднем 17 731 рубль.

Средние цены автозапчастей в рублях и их изменение 

(запчасть, цена*, динамика)

  1. Стекла    2 540   ( -0,1%)
  2. Тормозная система    3 144    (18,3%)
  3. Аккумуляторы    3 275    (9,2%)
  4. Запчасти для ТО    3 778   (-13,9%)
  5. Салон    4 020    (36,4%)
  6. Электрооборудование    4 514    (27,3%)
  7. Автосвет    4 637    (12,6%)
  8. Рулевое управление    4 846    (2,0%)
  9. Система охлаждения    4 915    (15,1%)
  10. Подвеска    5 089    (15,8%)
  11. Топливная и выхлопная системы    5 580    (3,3%)
  12. Кузов    6 422    (1,8%)
  13. Трансмиссия и привод    14 813    (6,2%)
  14. Детали двигателя    23 342    (9,5%)
  15. Автомобиль на запчасти    51 853    (25,8%)

* Средние цены даны за январь 2019 г.; динамика рассчитана относительно соответствующей средней цены за 2018 г.

Об «Авито Авто»

Авито – самый популярный сайт объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb. Согласно Mediascope и собственным данным компании, ежемесячная аудитория Авито составляет 30,6 млн человек - около пятой части населения России. 20 млн уникальных пользователей заходят на Авито с мобильных устройств. На сайте размещено почти 49 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют около 450 000 новых объявлений.
«Авито Авто» - сайт номер один в России для продажи автомобилей согласно опросу агентства «Автостат» и журнала «За рулем». На «Авито Авто» - самое большое количество объявлений о продаже автомобилей. В раздел «Авто» заходит каждый третий посетитель Авито (согласно данным Mediascope по городам с населением свыше 100 000 человек). В течение месяца посетители просматривают страницы «Авито Авто» 1,5 млрд раз.
 

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