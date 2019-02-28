В Иркутске из автозапчастей не подорожали только стекла и запчасти для ТО

Эксперты Авито проанализировали рынок автозапчастей в Иркутске и выяснили, что в 2018 году наибольшим спросом пользовался кузов. В начале 2019 года сильнее всего вырос интерес к покупке автомобиля на запчасти – на 212,4%. Доступнее всего на рынке стекла, а дороже всего – как раз автомобиль на запчасти. Фото: solaris-rio-zapchasti.ru

В 2018 году местные автомобилисты чаще всего испытывали проблемы с кузовом – об этом можно судить по тому, что именно он вызвал 20,2% всего интереса к деталям. Надежнее всего были, по всей видимости, стекла, так как им досталось только 1,4% спроса. Интересно отметить, что 1,3% спроса пришлось на автомобили, продаваемые на запчасти.

В целом по России первое место по спросу занял кузов (32%), а последнее – аккумуляторы (1,6%).

Рейтинг запчастей по спросу в 2018 г.

(запчасть, доля спроса)

Кузов 20,2% Детали двигателя 19,4% Автосвет 8,7% Трансмиссия и привод 8,7% Подвеска 8,3% Аккумуляторы 7,9% Электрооборудование 5,0% Салон 4,9% Топливная и выхлопная системы 4,3% Запчасти для ТО 3,2% Рулевое управление 2,6% Система охлаждения 2,0% Тормозная система 1,9% Стекла 1,4% Автомобиль на запчасти 1,3%

Автомобиль на запчасти стал безусловным лидером по росту востребованности среди пользователей сайта в январе нового года. Спрос на такой товар увеличился на 212,4%. Всего же интерес вырос на 9 видов автозапчастей. На 6 он снизился; существеннее всего – на трансмиссию и привод (-18,7%).

В целом по стране интерес также сильнее всего вырос к автомобилю на запчасти (+167,7%).

Динамика спроса на запчасти

(запчасть, динамика спроса)

Автомобиль на запчасти 212,4% Электрооборудование 26,5% Автосвет 15,6% Стекла 13,3% Салон 10,3% Запчасти для ТО 9,7% Рулевое управление 6,9% Система охлаждения 4,1% Топливная и выхлопная системы 2,0% Аккумуляторы -3,9% Подвеска -6,4% Кузов -9,0% Тормозная система -9,3% Детали двигателя -13,1% Трансмиссия и привод -18,7%

Дешевле всего в Иркутске продавались стекла (в среднем 2 540 рублей), а дороже всего автовладельцы должны были платить за автомобиль на запчасти (51 853 рубля). Сильнее всех подорожали элементы для салона (+36,4%).

В целом по России дороже всего также стоили детали двигателя – в среднем 17 731 рубль.

Средние цены автозапчастей в рублях и их изменение

(запчасть, цена*, динамика)

Стекла 2 540 ( -0,1%) Тормозная система 3 144 (18,3%) Аккумуляторы 3 275 (9,2%) Запчасти для ТО 3 778 (-13,9%) Салон 4 020 (36,4%) Электрооборудование 4 514 (27,3%) Автосвет 4 637 (12,6%) Рулевое управление 4 846 (2,0%) Система охлаждения 4 915 (15,1%) Подвеска 5 089 (15,8%) Топливная и выхлопная системы 5 580 (3,3%) Кузов 6 422 (1,8%) Трансмиссия и привод 14 813 (6,2%) Детали двигателя 23 342 (9,5%) Автомобиль на запчасти 51 853 (25,8%)

* Средние цены даны за январь 2019 г.; динамика рассчитана относительно соответствующей средней цены за 2018 г.

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