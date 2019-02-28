В Иркутске из автозапчастей не подорожали только стекла и запчасти для ТО

Эксперты Авито проанализировали рынок автозапчастей в Иркутске и выяснили, что в 2018 году наибольшим спросом пользовался кузов. В начале 2019 года сильнее всего вырос интерес к покупке автомобиля на запчасти – на 212,4%. Доступнее всего на рынке стекла, а дороже всего – как раз автомобиль на запчасти.
В 2018 году местные автомобилисты чаще всего испытывали проблемы с кузовом – об этом можно судить по тому, что именно он вызвал 20,2% всего интереса к деталям. Надежнее всего были, по всей видимости, стекла, так как им досталось только 1,4% спроса. Интересно отметить, что 1,3% спроса пришлось на автомобили, продаваемые на запчасти.
В целом по России первое место по спросу занял кузов (32%), а последнее – аккумуляторы (1,6%).
Рейтинг запчастей по спросу в 2018 г.
(запчасть, доля спроса)
- Кузов 20,2%
- Детали двигателя 19,4%
- Автосвет 8,7%
- Трансмиссия и привод 8,7%
- Подвеска 8,3%
- Аккумуляторы 7,9%
- Электрооборудование 5,0%
- Салон 4,9%
- Топливная и выхлопная системы 4,3%
- Запчасти для ТО 3,2%
- Рулевое управление 2,6%
- Система охлаждения 2,0%
- Тормозная система 1,9%
- Стекла 1,4%
- Автомобиль на запчасти 1,3%
Автомобиль на запчасти стал безусловным лидером по росту востребованности среди пользователей сайта в январе нового года. Спрос на такой товар увеличился на 212,4%. Всего же интерес вырос на 9 видов автозапчастей. На 6 он снизился; существеннее всего – на трансмиссию и привод (-18,7%).
В целом по стране интерес также сильнее всего вырос к автомобилю на запчасти (+167,7%).
Динамика спроса на запчасти
(запчасть, динамика спроса)
- Автомобиль на запчасти 212,4%
- Электрооборудование 26,5%
- Автосвет 15,6%
- Стекла 13,3%
- Салон 10,3%
- Запчасти для ТО 9,7%
- Рулевое управление 6,9%
- Система охлаждения 4,1%
- Топливная и выхлопная системы 2,0%
- Аккумуляторы -3,9%
- Подвеска -6,4%
- Кузов -9,0%
- Тормозная система -9,3%
- Детали двигателя -13,1%
- Трансмиссия и привод -18,7%
Дешевле всего в Иркутске продавались стекла (в среднем 2 540 рублей), а дороже всего автовладельцы должны были платить за автомобиль на запчасти (51 853 рубля). Сильнее всех подорожали элементы для салона (+36,4%).
В целом по России дороже всего также стоили детали двигателя – в среднем 17 731 рубль.
Средние цены автозапчастей в рублях и их изменение
(запчасть, цена*, динамика)
- Стекла 2 540 ( -0,1%)
- Тормозная система 3 144 (18,3%)
- Аккумуляторы 3 275 (9,2%)
- Запчасти для ТО 3 778 (-13,9%)
- Салон 4 020 (36,4%)
- Электрооборудование 4 514 (27,3%)
- Автосвет 4 637 (12,6%)
- Рулевое управление 4 846 (2,0%)
- Система охлаждения 4 915 (15,1%)
- Подвеска 5 089 (15,8%)
- Топливная и выхлопная системы 5 580 (3,3%)
- Кузов 6 422 (1,8%)
- Трансмиссия и привод 14 813 (6,2%)
- Детали двигателя 23 342 (9,5%)
- Автомобиль на запчасти 51 853 (25,8%)
* Средние цены даны за январь 2019 г.; динамика рассчитана относительно соответствующей средней цены за 2018 г.
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