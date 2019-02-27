Реакция российского рубля и фондового рынка будет умеренной на объявленные новые санкции

Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России

По мнению Василия Карпунина, начальника отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер», публикация законопроекта по сути уже не является новостью. Сейчас лишь были официально опубликованы некоторые уточнения по ряду вопросов. В целом же инициатива американских конгрессменов ранее (13 февраля) уже была обнародована, так что реакция российского рубля и в целом нашего фондового рынка должна быть умеренной и преимущественно нейтральной.

По мнению эксперта, во многом санкционный негатив уже заложен в рынок. При этом неопределенность по поводу самого факта окончательного принятия или не принятия законопроекта у участников торгов сохраняется, так что при реализации негативного сценария с утверждением ограничительных мер негативная реакция в курсе рубля и стоимости российских акций/облигаций конечно же проявится.

Среди отдельных важных моментов нового законопроекта можно выделить уточнение о том, что в плане ограничения для инвестирования в госдолг РФ идет речь только о новых выпусках с дюрацией более 14 дней. То есть угрозы вынужденной массовой распродажи уже размещенных госбумаг нет. Также эксперт БКС отмечает, что в законопроекте не упоминается «Северный поток-2». Кроме того, так и не появилось уточнений по поводу санкций в отношении госбанков. Возможность введения ограничительных мер предусмотрена в отношении любых финансовых институтов.

В документе подчеркивается, что для достижения наибольшего эффекта от санкционного давления к ним должны присоединиться страны Евросоюза. В этом плане у стран ЕС будет выбор в применении селективного подхода к принятию тех или иных мер, которые указаны в американском законопроекте.