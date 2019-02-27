Большинство россиян поддерживают дифференциацию цены ОСАГО в зависимости от аварийности водителя

62% россиян считают, что тарифы ОСАГО должны ощутимо различаться в зависимости от числа аварий, совершенных водителем - для аккуратных водителей должны применяться пониженные тарифы, для виновников ДТП - повышенные. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на сайте газеты «Аргументы и факты». В нем приняли участие 6 444 человек.

Участникам опроса предлагалось выбрать, что они думают по поводу новой тарифной политики в ОСАГО. 62% проголосовали за то, что тарифы должны ощутимо различаться для разных водителей в зависимости от количества совершенных ими аварий: повышенными они должны быть для виновников ДТП, пониженными — для «невиновных».

Второй по популярности ответ – его выбрали 21% опрошенных – при определении стоимости ОСАГО должны учитываться не только совершенные ДТП, но и склонность водителя к риску: количество нарушений правил дорожного движения, «лихаческий» стиль вождения и т.п.

По мнению еще 10% опрошенных, цена ОСАГО должна зависеть от включенных в полис опций и лимитов выплат – то есть какие дополнительные опции водитель выберет к базовому тарифу, за те и заплатит.

Показательно, что средней цены ОСАГО почти никто не хочет – только 4% респондентов ответили, что их устраивает существующая уравнительная система ценообразования в ОСАГО, когда все водители – и аварийные, и безаварийные, и часто создающие рискованные ситуации на дорогах – платят усредненную цену, то есть примерно одинаковую.

Еще 3% респондентов ответили, что стоимость ОСАГО не имеет для них особого значения, они готовы заплатить за полис любую цену.

«Российские автомобилисты уже созрели для того, чтобы уйти от уравнительной системы тарифообразования в ОСАГО к индивидуальным тарифам. Это путь, по которому пошло большинство развитых стран, в результате чего цены на ОСАГО для большинства водителей снизились, так как сильно аварийные водители традиционно составляют маргинальную часть общества», - считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Учитывать дополнительные параметры – склонность водителя к рискованному вождению, количество нарушений ПДД и пр. – станет возможно уже на втором этапе либерализации, когда будет принят законопроект Минфина, меняющий формулу расчета цены ОСАГО. Планируется, что из расчета будут исключены факторы, не влияющие на вероятность ДТП – территория использования и мощность машины, и включены факторы, характеризующие конкретного водителя. Возможно, в будущем можно будет учитывать и сам стиль вождения – резкие маневры, перестроения, ускорения и торможения, когда такие данные будут собираться с телематических устройств», - комментирует директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Водители, которые не хотят ничего менять или не обращают внимания на цену полиса, оказались в меньшинстве – это лишний показатель того, что реформа назрела», - считает Игорь Моржаретто.

«Таким образом, реформу по либерализации тарифа поддерживает 83% респондентов – это те, кто так или иначе высказался за индивидуальную цену ОСАГО», - заключил юрист и автоэксперт Сергей Смирнов.­ Он отметил, что сейчас цена полиса ОСАГО уже привязана к количеству совершенных водителем аварий при помощи коэффициента «бонус-малус». «Но существующей «развилки» базового тарифа не хватает, чтобы оплачивать убытки аварийных водителей, и, соответственно, давать адекватную скидку аккуратным водителям – поэтому цена все равно усредненная», - говорит он.

Напомним, реформа по либерализации тарифов на ОСАГО стартовала 9 января – тарифный коридор расширился на 20% вверх и вниз, и диапазон базового тарифа составил 2 746 – 4 942 руб. вместо действовавшего ранее коридора 3 432 – 4 118 руб. Кроме того, изменилась сетка коэффициента возраст-стаж – вместо 4 категорий стало 58. По подсчетам страховщиков, за первый месяц, прошедший с начала реформы, средняя премия по ОСАГО для легковых автомобилей физлиц снизилась на 1,7%. Всего снижение было зафиксировано в 61 регионе России, на которых проживает почти 90% всех автовладельцев, размер его составил до 7%.