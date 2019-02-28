Рынок не боится даже санкций

Рынок провел очередной нейтральный торговый день без идей. Индекс МосБиржи к вечеру среды сохраняется около 2491 пункта, индекс РТС балансирует возле 1192 пунктов. За сутки, выходит, тут не изменилось ровным счетом ничего. Санкционная тематика инвесторов не испугала, аукционы Минфина теперь большей частью скрыты от любопытных глаз в части объемов размещения, а больше рынку реагировать и не на что.

Сегодня бумаги «Газпрома» выглядят лучше рынка. Акции растут в область 156,70 руб., покупки здесь наблюдаются второй день подряд. «Быки» могут продолжить повышение в акциях, если по итогам сессии котировки закрепятся выше 157 руб. Тогда новой целью подъема станет отметка 159,20 руб.

Чудные дела творятся в валютной секции: Штаты еще раз повторили вслух намерение запретить своим гражданам покупать госдолг России, а рубль и не думает падать - так, чуть скользит вниз. Речь идет о законопроекте Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA), который опубликовал Конгресс США. Проект закона предполагает запрет на операции с российским госдолгом, как в рублях, так и в иностранной валюте. На самом деле все эти риски уже были включены в котировки рубля ранее, в феврале. До тех пор, пока законопроект не станет полноценным законом, рубль, вероятно, будет его стойко игнорировать.

Доллар США к вечеру поднялся к 65,80 руб., впереди штурм промежуточного сопротивления на отметке 65,95 руб. и атака на 66,10 руб. Шансы на повышение есть, но слишком значительными они не выглядят. Диапазон торгов на ближайшее время в паре доллар/рубль составляет 65,60-66,15 руб., а в паре евро/рубль - 74,80-75,35 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари