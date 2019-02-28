«Отмена санкций и нефть по $100 не изменят ситуацию принципиально, стагнация российской экономики продолжится»

С 13 по 20 февраля «Центр развития» ВШЭ провел очередной квартальный опрос экспертов по российской макроэкономике, в числе которых были и представители ведущих финансовых компаний. Ожидания по росту ВВП на текущий год – 1,3%. Минэкономразвития также ожидает роста ВВП на 1,3%.

"Наша оценка чуть оптимистичней – 1,5%, – отмечает Александр Разуваев, директор информационно-аналитического центра Альпари. – Согласно январскому прогнозу МВФ, рост мировой экономики в 2019 году составит 3,5%. То есть задача, озвученная Владимиром Путиным, расти темпами выше мировых, по-прежнему не решается".

Доля России в глобальной экономике будет снижаться, победы над бедностью не ожидается. При этом даже отмена санкций и нефть по $100 не изменят ситуацию принципиально, уверен эксперт Альпари. Нужна новая экономическая политика с большей завязкой на партнеров по Евразийскому Союзу – Китай и другие страны БРИКС. Однако, вероятно, нынешний расклад вещей по большому счету устраивает Кремль. Стабильность – главный козырь Путина.