Почему новые санкции США не должны пугать инвесторов

На сайте Конгресса в среду, 27 февраля, был опубликован полный текст законопроекта Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA) of 2019. Фактически он представляет собой проект антироссийских санкций по версии наиболее радикально настроенных американских сенаторов. Данный законопроект является логичным продолжением так и не принятого проекта версии 2018 года, который в своей новой редакции был существенно переработан.

Среди ключевых моментов стоит выделить:

отсутствие прямого упоминания санкций против расчётов российских госбанков или кого бы то ни было в долларах США;

отсутствие запрета на покупку вторичного госдолга;

указание на введение санкций на покупку первичного суверенного долга;

указание на введение санкций против зарубежных проектов по производству сжиженного природного газа и энергетической сферы;

указание на запрет экспорта технологий и услуг, способствующих развитию нефтяных месторождений в России;

указание на необходимость введения санкций против отдельных банков, граждан, финансовых институтов в связи с их вмешательством в выборы в других странах, а также преступной деятельности чиновников и нанесшей ущерб киберактивности.

Ранее подобные законодательные инициативы сенаторов получали негативные отзывы американского Минфина, поскольку могли затронуть экономические интересы США. Однако настоящий текст, по всей видимости, имеет высокие шансы на то, чтобы быть подписанным президентом после обсуждения, так как не включает в себя наиболее одиозные формулировки. Также видно заметное смещение фокуса с общеэкономических ограничений на ограничения против отдельных физлиц и компаний, отмечает Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер».

«Сейчас в курс доллара заложены повышенные риски, - считает аналитик «Открытие Брокер». - Мы считаем, что они не пропорциональны тем ограничениям, которые подразумевает опубликованный законопроект. В частности, санкционный «дисконт» по наиболее ликвидному инструменту российского рынка (паре USD/RUB) сейчас доходит до 6 руб. Таким образом, даже в случае принятия санкций в неизменном виде, не ожидается существенного влияния на рынок».

Курс доллара из-за «бюджетного правила» почти не зависит от цен на нефть, основное давление оказывают санкционные риски и кризис на развивающихся рынках

Аналитики подтвердил прогноз среднегодового курса пары доллар/рубль на 2019 год вблизи отметки 65. «Несмотря на ужесточение «бюджетного правила», котировки рубля должно будет поддержать снижение глобальных рисков, а по-прежнему ожидаемое нами во второй половине текущего года снижение ключевой ставки Банка России может способствовать формированию спроса на рубли в рамках carry trade. В последнем случае внимания заслуживает тот факт, что доля нерезидентов в ОФЗ в январе выросла с 24,4% до 25%. После оценки эффекта повышения НДС на инфляцию и снижения волатильности на рынках развивающихся стран нерезиденты стали предъявлять спрос на инструменты с рублёвой фиксированной доходностью».