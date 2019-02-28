Эксперты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировали вакансии, размещенные на hh.ru в Иркутске и составили топ-10 самых дорогих предложений февраля. Лидером рейтинга стала вакансия для руководителя по техническим вопросам с вознаграждением от 140 000 рублей. При этом, среднее вознаграждение в нашем городе составило 36 500 руб.
«Для рейтинга мы используем только те предложения, где указаны зарплаты, в Иркутске таких вакансий 69%, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по ФО. - Почему работодатели могут умалчивать этот очень важный момент для соискателей? Причин может быть множество. Например, это может быть новое направление для компании, из-за чего сложно определиться с зарплатами. Еще есть вероятность, что работодатель ищет специалиста более высокого класса по сравнению с уже имеющимися сотрудниками, но не хочет это афишировать. Во всех подобных случаях компаниям приходится скрывать зарплатное предложение.
Но особенно тщательно компании стараются хранить в секрете зарплаты топ-менеджмента. Для многих компаний нежелательно, чтобы о них знали конкуренты. Поэтому отсутствие зарплаты в вакансии топ-менеджера — нормальная ситуация. Закрытие таких позиций — это всегда серьезные переговоры, в том числе об уровне вознаграждения».
Топ-10 самых дорогих вакансий февраля в Иркутске
|Должность
|Размер предлагаемой ЗП
|Ссылки
|Инженер по качеству/Руководитель по техническим вопросам
|от 140 000 до 165 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/29956419
|Ведущий Web-программист
|от 126 000 до 150 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/29837219
|Главный бухгалтер группы компаний
|от 110 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/30131295
|Главный инженер проекта
|от 100 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/30015367
|Руководитель отдела коммерческой недвижимости
|от 100 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/29214907
|Директор по развитию бизнеса
|от 100 000 до 300 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/28978695
|Директор по маркетингу
|от 100 000 до 120 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/29959931
|Руководитель филиала транспортной компании
|от 90 000 до 290 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/30172327
|Исполнительный директор трудоохранной организации
|от 70 000 до 210 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/29962488
|Директор корпоративного учебного центра
|от 50 000 до 150 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/29962479