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10 самых дорогих вакансий февраля в Иркутске

28 февраля 2019

Эксперты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировали вакансии, размещенные на hh.ru в Иркутске и составили топ-10 самых дорогих предложений февраля. Лидером рейтинга стала вакансия для руководителя по техническим вопросам с вознаграждением от 140 000 рублей. При этом, среднее вознаграждение в нашем городе составило 36 500 руб.

«Для рейтинга мы используем только те предложения, где указаны зарплаты, в Иркутске таких вакансий 69%, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по ФО. -  Почему работодатели могут умалчивать этот очень важный момент для соискателей? Причин может быть множество. Например, это может быть новое направление для компании, из-за чего сложно определиться с зарплатами. Еще есть вероятность, что работодатель ищет специалиста более высокого класса по сравнению с уже имеющимися сотрудниками, но не хочет это афишировать. Во всех подобных случаях компаниям приходится скрывать зарплатное предложение.

Но особенно тщательно компании стараются хранить в секрете зарплаты топ-менеджмента. Для многих компаний нежелательно, чтобы о них знали конкуренты. Поэтому отсутствие зарплаты в вакансии топ-менеджера — нормальная ситуация. Закрытие таких позиций — это всегда серьезные переговоры, в том числе об уровне вознаграждения». 

Топ-10 самых дорогих вакансий февраля в Иркутске

Должность Размер предлагаемой ЗП Ссылки
Инженер по качеству/Руководитель по техническим вопросам от 140 000 до 165 000 руб. https://hh.ru/vacancy/29956419 
Ведущий Web-программист от 126 000 до 150 000 руб.  https://hh.ru/vacancy/29837219 
Главный бухгалтер группы компаний от 110 000 руб.  https://hh.ru/vacancy/30131295 
Главный инженер проекта от 100 000 руб.  https://hh.ru/vacancy/30015367 
Руководитель отдела коммерческой недвижимости от 100 000 руб.  https://hh.ru/vacancy/29214907 
Директор по развитию бизнеса от 100 000 до 300 000 руб.  https://hh.ru/vacancy/28978695 
Директор по маркетингу от 100 000 до 120 000 руб. https://hh.ru/vacancy/29959931 
Руководитель филиала транспортной компании от 90 000 до 290 000 руб. https://hh.ru/vacancy/30172327 
Исполнительный директор трудоохранной организации от 70 000 до 210 000 руб. https://hh.ru/vacancy/29962488 
Директор корпоративного учебного центра от 50 000 до 150 000 руб.  https://hh.ru/vacancy/29962479 

/ СИА /
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