10 самых дорогих вакансий февраля в Иркутске

Эксперты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировали вакансии, размещенные на hh.ru в Иркутске и составили топ-10 самых дорогих предложений февраля. Лидером рейтинга стала вакансия для руководителя по техническим вопросам с вознаграждением от 140 000 рублей. При этом, среднее вознаграждение в нашем городе составило 36 500 руб.

«Для рейтинга мы используем только те предложения, где указаны зарплаты, в Иркутске таких вакансий 69%, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по ФО. - Почему работодатели могут умалчивать этот очень важный момент для соискателей? Причин может быть множество. Например, это может быть новое направление для компании, из-за чего сложно определиться с зарплатами. Еще есть вероятность, что работодатель ищет специалиста более высокого класса по сравнению с уже имеющимися сотрудниками, но не хочет это афишировать. Во всех подобных случаях компаниям приходится скрывать зарплатное предложение.

Но особенно тщательно компании стараются хранить в секрете зарплаты топ-менеджмента. Для многих компаний нежелательно, чтобы о них знали конкуренты. Поэтому отсутствие зарплаты в вакансии топ-менеджера — нормальная ситуация. Закрытие таких позиций — это всегда серьезные переговоры, в том числе об уровне вознаграждения».

Топ-10 самых дорогих вакансий февраля в Иркутске