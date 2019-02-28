В программу расселения ветхого жилья не хотят включать деревянные памятники Приангарья

Для сохранения и охраны деревянных памятников истории и культуры Иркутской области необходимо разработать государственную программу. Такое предложение было озвучено во время «круглого стола» по теме «Гражданское участие в сохранении культурного наследия Иркутска», который прошел в рамках 28-го выездного заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека под руководством члена Совета Константина Михайлова. Фото: irkipedia.ru

Как сообщает пресс-служба правительства региона, участие в дискуссии приняли временно замещающий должность начальника службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Андрей Фоменко, начальник Иркутского территориального отдела Управления культуры Российской Федерации по СФО Елена Ташак, представители администрации Иркутска, общественного совета при службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, общественных организаций.

На территории Иркутской области расположено более пяти тысяч архитектурных объектов культурного значения, значительная часть из них – деревянные, они могут быть уничтожены. Здания, которые являются выявленными объектами культурного наследия, могут быть выведены из-под защиты на основании историко-культурных экспертиз, которые проводят эксперты, аттестованные федеральным Министерством культуры. В Иркутской области зафиксированы спорные случаи предоставления таких документов.

– Сейчас мы видим только один способ избежать такой ситуации: все акты историко-культурных экспертиз мы размещаем на сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области для общественного обсуждения и обязательном порядке информируем об этом всех членов общественного совета службы. С учетом их мнения выносится решение по принятию или не принятию экспертизы. Но нам необходим механизм, который позволит не подвергать сомнению документы, представленные экспертами, – сказал Андрей Фоменко.

Участники «круглого стола» рассказали, что к уничтожению деревянных памятников истории и культуры, в которых проживают люди, может привести включение такого объекта в программу расселения ветхого и аварийного жилья. По ней расселяемый дом обязательно должен быть снесён. В связи с этим было предложено ввести в федеральный документ понятие «ветхий аварийный дом, подлежащий сохранению».

– Важно послушать, что думают о происходящем с деревянными памятниками Иркутска и перспективах их сохранения не только представители власти, но и люди из общественных организаций, поскольку это значительно расширяет кругозор. Приятно, что в Иркутске есть общественное внимание к проблеме сохранения памятников, указы и проекты, которые приходят из федерального центра, не просто исполняются, а люди думают о том, как при этом сохранить историческую среду, историческую застройку, выдвигают свои предложения. Мы сделаем всё возможное, чтобы эти предложения поддержать. То, что люди разрабатывают для сохранения исторического Иркутска, должно быть воплощено в жизнь, – сказал по итогам «круглого стола» Константин Михайлов.

Также он отметил, что по итогам выездного заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека в Иркутске будут подготовлены рекомендации федеральным органам власти. Информацию о сохранении деревянных памятников истории и культуры предполагается включить в ежегодный доклад Президенту Российской Федерации.