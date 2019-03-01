Долг по зарплате на сумму более 132,6 млн рублей выплатили работникам Иркутской области за 2018 год

Иркутская область занимает третье место по уровню задолженности по заработной плате в СФО. Об этом сообщает пресс-центр правительства региона со ссылкой на выступление министра труда и занятости Иркутской области Натальи Воронцовой на заседании областной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд. Фото: nebopro.ru

На 1 февраля 2019 года среди субъектов РФ Иркутская область занимает 27 место по величине задолженности по заработной плате. В регионе задолженность по зарплате на 1 февраля 2019 года составляет 24,5 млн рублей в трех организациях, которые находятся в конкурсном производстве. Долги образовались из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней нет. В бюджетной сфере задолженность отсутствует.

Среди муниципальных образований наибольший объем долгов по заработной плате – 61,7% от общего объема задолженности в регионе – сохраняется в организациях Иркутска. По сравнению с прошлым месяцем задолженность увеличилась на 7,7 млн рублей. Среди муниципальных образований региона также большой объем задолженности сохраняется в Ангарском городском округе и в Братске.

В 2018 году на предприятиях Иркутской области погашена задолженность по заработной плате на сумму более 132,6 млн рублей перед 1584 работниками. Из числа должников вышли 27 организаций и 2 индивидуальных предпринимателя.

Комиссия рекомендовала организовать работу территориальных межведомственных комиссий с учетом методических рекомендаций по погашению задолженности по заработной плате, НДФЛ и страховым взносам, утвержденных решением межведомственной комиссии от 27 ноября 2018 года, и организовать предоставление ежемесячной отчетности.