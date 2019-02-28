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Экспорт из Приангарья: лес и нефть почти сравнялись по объему выручки

28 февраля 2019

Внешнеторговый оборот Иркутской области в 2018 году составил 9,1 млрд долларов и по сравнению с предыдущим годом увеличился на 23%. Об этом сообщает Иркутскстат. Ускоренными темпами рос импорт: как из СНГ (на 39% к 2017 г.), так и из дальнего зарубежья (на 42%). Однако импорт составляет лишь пятую часть внешней торговли, традиционно преобладают поставки за рубеж.

Экспорт составил 7,3 млрд долларов и вырос за год на 19%. Поток продукции из Приангарья ориентирован, в основном, на дальнее зарубежье. В общем объеме поставок иностранным потребителям продажа государствам-участникам СНГ составляет 2,5% (183 млн долларов).

До строительства нефтепровода главным экспортным товаром был алюминий необработанный, теперь на него приходится 22% общей стоимости экспорта. Почти треть общей суммы складывается за счет продажи нефти, возросшей за год в 1,5 раза.

Поставка на экспорт целлюлозы увеличилась на 36%. Меньше, чем в 2017 году, экспортировано лесоматериалов обработанных (на 4%) и необработанных (на 17%). Приятно отметить, что постепенно происходит переориентация на поставку за рубеж предварительно обработанной древесины, выручка от ее вывоза в 3,7 раза превышает сумму, полученную от экспорта необработанных лесоматериалов.

В целом продукция лесопромышленного комплекса по объему экспортной выручки чуть превосходит нефть, обеспечивая 36,5% общей суммы.  


/ СИА /
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