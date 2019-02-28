Выбрана эмблема чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске

Эмблему чемпионата мира по хоккею с мячом, который пройдет в 2020 году в Иркутске, выбрали на заседании организационного комитета по подготовке и проведению этого мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

На конкурс эмблем чемпионата поступило более 180 работ от 25 участников. Предварительно все варианты обсуждались на исполкоме федерации. На заседании оргкомитета эмблемой чемпионата выбрана работа, созданная творческой командой компании «Графика+». На этой эмблеме изображена хоккейная клюшка, напоминающая очертания Байкала, и мяч, символизирующий точку на карте, где расположен Иркутск.

Также на заседании оргкомитета был презентован официальный сайт чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года. Русскоязычная версия портала, содержащая подробную информацию о предстоящем спортивном событии, уже работает и регулярно обновляется. На английском языке сайт начнет работать в ближайшее время. На заседании было принято решение дополнить портал еще одним разделом – о работе на чемпионате волонтеров.

Напомним, чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд проводится Международной федерации бенди (FIB) ежегодно. В 2020 году чемпионат состоится в Иркутске. Примерное число участников соревнований – 560 человек. В Иркутске проведение матчей предварительно планируется на стадионах «Труд», «Рекорд», «Зенит», на новой спортивной арене «Байкал». Кроме этого, будет задействован стадион «Строитель» в Шелехове.

