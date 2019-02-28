Без «пробуксовок»: в Иркутске ускорили строительство бенди-центра

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на этой неделе провел рабочее совещание на строительной площадке Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом. Объект возводится в Свердловском районе Иркутска. По планам, стадион должен стать центральным местом проведения чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд, который пройдет в столице Приангарья в 2020 году.

Губернатор Сергей Левченко, министр строительства, дорожного хозяйства Приангарья Светлана Свиркина и министр спорта региона Илья Резник оценили ход работ по подготовке строительной площадки.

Светлана Свиркина пояснила, что разрешение на строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом получено. И сейчас работы на объекте входят в активную фазу.

– Мы все понимаем, что сроки у нас предельно сжатые, поэтому я попросил всех, кто так или иначе участвует в строительстве, ответственно относиться к своему делу, чтобы ни на одном из этапов не возникало пробуксовок, – подчеркнул Сергей Левченко.

Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта в Иркутске будет представлять собой крытую ледовую арену с трибунами, объединяющую ледовый корт и конькобежные дорожки. Предусмотрено размещение спортивного и хореографического залов, тренажерных залов, конференц-зала, раздевалок, тренерских и судейских комнат, гостиницы и других административных и вспомогательных помещений. Вместимость трибун составит шесть тысяч зрительских мест, общая площадь здания – больше 46 тысяч кв. м. Спортивный объект предназначен для проведения соревнований различного уровня по хоккею с мячом, конькобежным видам спорта, тренировочного процесса по фигурному катанию, шорт-треку, кёрлингу, а также для организации массового катания и мероприятий.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, проект иркутского Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом будет тиражироваться. Интерес уже проявили в Санкт-Петербурге и Сыктывкаре.

Напомним, Свердловский районный суд города Иркутска определением от 19 февраля 2019 года вынес запрет на строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске. Заключение госэкспертизы региональные власти планировали получить к концу 2018 года, а окончание строительства намечалось к концу марта 2020 года. Однако, в дальнейшем информации о прохождении госэкспертизы не поступало. При этом от жителей близлежащих домов в прокуратуру были направлены жалобы на то, что стройка идет.

