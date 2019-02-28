Сбербанк и Минэкономразвития заключили соглашение о льготном кредитовании МСП по ставке 8,5% годовых

В Сбербанке стартовала программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса, реализуемая Министерством экономического развития России, стоимостью 70 млрд рублей. Соответствующее соглашение между банком и Минэкономразвития России подписано 27 февраля 2019 года.

Процентная ставка для заемщиков в рамках программы составляет 8,5%, дополнительные комиссии и сборы отсутствуют. Программа повышает доступность оборотного и долгосрочного инвестиционного кредитования при реализации значимых проектов в приоритетных отраслях экономики.

Андрей Шаров, вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR:

«Соглашение, заключенное между банком и Минэкономразвития России, — это еще один инструмент обеспечения доступного финансирования для субъектов МСП и шаг навстречу предпринимателям со стороны государства и Сбербанка».