Сбербанк профинансировал строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей в Московской области на сумму 1,27 млрд руб.

Сбербанк открыл кредитную линию на сумму 1,27 млрд руб. для ООО «Туровский тепличный комплекс». Средства направлены на проведение строительных работ и приобретение оборудования для создания тепличного хозяйства по круглогодичному выращиванию томатов, огурцов и салата. Комплекс будет построен в окрестностях села Турово Серпуховского района Московской области.

Финансирование обеспечено гарантией АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорации МСП) на сумму 490 млн руб. и поручительством некоммерческой организации «Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства» на сумму 9 млн руб.

Площадь агрокомплекса составит 12 га. В рамках первого этапа проекта, который планируется завершить в 2019 году, будут построены тепличное хозяйство на площади 5 га, рассадочно-салатное отделение (1 га), энергетический центр (котельная с газогенераторными установками), складские и вспомогательные помещения, инженерные сети и сооружения. Будут созданы 100 новых рабочих мест. В рамках второго этапа будут построены теплицы на площади 5 га, что позволит создать еще больше рабочих мест.

Тепличный комплекс планирует производить 4 млн. тонн овощей в год. При полной загрузке производственных мощностей предприятие обеспечит урожайность огурцов на уровне 97 кг на 1 кв. м в год и томатов — 72 кг на 1 кв. м. Теплицы будут оборудованы по голландской технологии современными системами капельного полива, зашторивания, ассимиляционного освещения и др.

Андрей Шаров, вице-президент, руководитель дирекции GR Сбербанка:

«Одно из основных направлений деятельности банка — поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в стране. Мы рады оказать содействие перспективному проекту в одной из ключевых для импортозамещения отраслей — агропроме. Важно и то, что при создании нового тепличного хозяйства в Московской области импульс к развитию получат и другие субъекты МСП региона, задействованные в сфере производства упаковки, доставки и реализации сельскохозяйственной продукции, обслуживанию инфраструктуры комплекса».