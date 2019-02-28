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Сбербанк расширил программу тифлокомментирования на фестивале «Золотая маска»

28 февраля 2019

В столичном театре Моссовета состоялся показ первого спектакля юбилейного 25-го сезона театрального фестиваля «Золотая Маска», который сопровождался тифлокомментариями. В этом году генеральный партнер фестиваля и премии Сбербанк увеличил количество спектаклей с тифлокомментариями, которые доступны через специальное мобильное приложение «Искусство.Вслух».

Мюзикл «Винил», представленный Красноярским музыкальным театром, стал одним из 11 спектаклей фестиваля «Золотая Маска», доступных для просмотра с тифлокомментариями. В 2018 году тифлокомментирование состоялось на 8 фестивальных спектаклях разных жанров.

Идея создания приложения для незрячих и слабовидящих «Искусство.Вслух» появилась в 2017 году при подготовке к фестивалю «Золотая маска». В создании приложения участвовали профессиональные тифлокомментаторы, которые заранее просматривали спектакли и специальным образом подготовили тифлокомментарии. Приложение доступное на устройствах, использующих операционную систему Android, после запуска синхронизируется с происходящем на телеэкране и озвучивает важные для восприятия действия сцены, описывая происходящее на экране.

По похожему принципу приложение работает во время театральных постановок, однако в театре в момент спектакля находится тифлокомментатор, который управляет подачей тифлокомментариев в наушник пользователей. Связано это с невозможностью автоматической синхронизации комментария и происходящего на сцене, так как игра актеров происходит в режиме реального времени и в ней возможны небольшие отклонения от временного плана.

«Золотая маска» — одно из самых значимых событий российской театральной сцены. Поддержка организации лучшего театрального фестиваля страны, в статусе генерального партнера с 2002 года, полностью соответствует культуре Сбербанка, его общественной и социальной миссии. Сбербанк давно и на постоянной основе поддерживает программы, дающие людям возможность приобщаться к различным видам искусств.


/ СИА /
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