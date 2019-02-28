Сбербанк поддержал проект «Choiseul 100 Россия», который представил французский аналитический центр «Институт Шуазель» (Institut Choiseul).
«Choiseul 100 Россия» включает список, который составляется по итогам оценки личных достижений, вклада в трансформацию экономики России и потенциала российских кандидатов в возрасте до 40 лет. Institut Choiseul впервые составил список 100 молодых экономических лидеров России, и именно они будут представлять российскую сторону в рамках нового проекта двустороннего сотрудничества.
Предполагается, что проект станет уникальной площадкой для развития отношений между бизнес-сообществом Франции и России. На сегодняшний день создание «Choiseul 100 Россия», помимо Сбербанка, поддержала французская нефтегазовая компания «Тоталь». Партнером проекта стал Франко-российский аналитический центр «Обсерво» при Франко-российской торгово-промышленной палате.
Независимый французский аналитический центр «Институт Шуазель» (Institut Choiseul) занимается исследованиями в области экономики, в течение почти десяти лет составляет Choiseul 100 France, единственный рейтинг во Франции, признанный политическими и экономическими кругами страны. Несколько лет назад Choiseul расширил географию и составил список по Африке.
В дальнейшем планируется, что список «Choiseul 100 Россия» будет составляться ежегодно, по аналогии с французским.