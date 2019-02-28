Сбербанк поддержал проект «Choiseul 100 Россия»

Сбербанк поддержал проект «Choiseul 100 Россия», который представил французский аналитический центр «Институт Шуазель» (Institut Choiseul).

«Choiseul 100 Россия» включает список, который составляется по итогам оценки личных достижений, вклада в трансформацию экономики России и потенциала российских кандидатов в возрасте до 40 лет. Institut Choiseul впервые составил список 100 молодых экономических лидеров России, и именно они будут представлять российскую сторону в рамках нового проекта двустороннего сотрудничества.

Предполагается, что проект станет уникальной площадкой для развития отношений между бизнес-сообществом Франции и России. На сегодняшний день создание «Choiseul 100 Россия», помимо Сбербанка, поддержала французская нефтегазовая компания «Тоталь». Партнером проекта стал Франко-российский аналитический центр «Обсерво» при Франко-российской торгово-промышленной палате.

Независимый французский аналитический центр «Институт Шуазель» (Institut Choiseul) занимается исследованиями в области экономики, в течение почти десяти лет составляет Choiseul 100 France, единственный рейтинг во Франции, признанный политическими и экономическими кругами страны. Несколько лет назад Choiseul расширил географию и составил список по Африке.

В дальнейшем планируется, что список «Choiseul 100 Россия» будет составляться ежегодно, по аналогии с французским.