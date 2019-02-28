Россельхозбанк инвестирует около 19 млрд рублей в строительство молочного завода в Новосибирской области

АО «Россельхозбанк» профинансирует строительство одного из крупнейших в России молочных заводов с производительностью 1150 тонн молока в сутки. На реализацию проекта, инициатором которого выступила ГК «ЭкоНива», банк направит 18,9 млрд рублей.

При финансовой поддержке банка в 2019-2020 гг. в селе Пайвино Маслянинского района Новосибирской области запланировано строительство предприятия по производству сыров, цельномолочной продукции, сливочного масла, переработке и сушке сыворотки, оснащенного новыми производственными помещениями, специализированной техникой и оборудованием.

Строящийся завод, находящийся под управлением ГК «ЭкоНива», станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе – сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

«К 2022 году планируем выйти на полную мощность переработки – 1150 тонн молока в сутки, – говорит президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр. – Основные мощности завода будут заняты производством сыров, которые мы планируем поставлять не только в центральную часть России, но и на экспорт, в страны юго-восточной Азии. Благодаря плодотворному сотрудничеству с Россельхозбанком мы активно развиваемся. За последние пять лет при участии банка мы построили 16 ферм, еще девять ферм и три комбикормовых завода хотим возвести в ближайшие два года».

«Россельхозбанк уделяет особое внимание инвестиционному кредитованию отечественной молочной промышленности. Реализация данного проекта будет способствовать укреплению производственного потенциала молочной отрасли и комплексному развитию экономики региона», ‒ подчеркнула первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.