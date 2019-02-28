Связь-Банк занял I место в рейтинге выгодных дебетовых карт с Cash Back в 2019 году

Связь-Банк (группа ВЭБ) возглавил рейтинг 10 выгодных дебетовых карт с Cash Back в 2019 году с дебетовой картой ULTRACARD с кешбэк, по версии бесплатного финансового супермаркета BancRF.ru.

Связь-Банк, как отмечается в пояснении к рейтингу, в годовом итоговом выражении прибыльности своей карты достиг почти 8 000 рублей при расходах в размере 25 212 рублей в месяц – это наивысший показатель на рынке. Также отмечается, что дебетовый продукт ULTRACARD является новинкой в линейке Банка, который стал доступен в конце 2018 года и сразу завоевал популярность среди клиентов.

Из основных преимуществ: кешбэк до 10% и процент на остаток до 5% годовых в рублях.

Высокий CashBack деньгами от 5% до 10% возвращается на карту при совершении покупки в одной из выбранной «любимой» категории: автозаправки, развлечения, такси, товары для детей, рестораны, спорт. Категория может меняться клиентом 1 раз в месяц. На остаток по карте начисляется до 5% годовых в рублях. Выплата процентов производится ежемесячно. При превышении суммы безналичных покупок в 10 000 рублей в месяц обслуживание карты будет бесплатным. Также программу лояльности ULTRACARD можно подключить к любой действующей карте Visa Связь-Банка категории Rewards или выше.