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Россельхозбанк в 7 раз увеличил кредитование сезонных работ в Иркутской области

28 февраля 2019

По состоянию на 27 февраля 2019 года Иркутский филиал АО «Россельхозбанк» направил на проведение сезонных работ в регионе 131 млн рублей, это в 7 раз больше аналогичного периода прошлого года.

Банком ведется активная поддержка фермерских хозяйств региона, в том числе, в рамках программы льготного кредитования.

Кредитные программы Россельхозбанка позволяют аграриям региона обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.

«Россельхозбанк уделяет особое внимание финансированию сезонных работ, в том числе финансированию малых форм хозяйствования. В текущем сезоне филиал обеспечит необходимые темпы и объемы финансирования. Сегодня у нас есть все возможности и инструменты для того, чтобы полностью удовлетворить спрос заемщиков на данный вид кредитования», — отметила директор Иркутского филиала Наталья Баркова.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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