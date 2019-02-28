С 20 мая возможно введение ограничений движения тяжеловесного транспорта на федеральных дорогах

Для сохранности дорожного покрытия на федеральных трассах с 20 мая по 31 августа 2019 года планируется ввести временные ограничения для движения тяжеловесного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье». Ограничения могут вводиться в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий на автомобильных дорогах общего пользования. Фото: irkroad.ru

В летний период движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, по федеральным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32ºС разрешается в период с 22.00 до 10.00.

Временное ограничение движения в летний период не распространяется:

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные,

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий,

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

В настоящее время приказ Федерального дорожного агентства «О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2019 году» направлен на государственную регистрацию в Минюст России. В случае государственной регистрации приказ будет официально опубликован, а через 10 дней после этого вступит в силу. Ознакомиться с проектом приказа и его изменениях можно на официальном сайте Росавтодора.

Движение для тяжеловесных транспортных средств в летнее время планируется ограничить на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения с асфальтобетонным покрытием, находящихся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Прибайкалье»: