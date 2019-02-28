С 20 мая возможно введение ограничений движения тяжеловесного транспорта на федеральных дорогах

Для сохранности дорожного покрытия на федеральных трассах с 20 мая по 31 августа 2019 года планируется ввести временные ограничения для движения тяжеловесного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье». Ограничения могут вводиться в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий на автомобильных дорогах общего пользования.
В летний период движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, по федеральным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32ºС разрешается в период с 22.00 до 10.00.
Временное ограничение движения в летний период не распространяется:
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные,
- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий,
- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
В настоящее время приказ Федерального дорожного агентства «О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2019 году» направлен на государственную регистрацию в Минюст России. В случае государственной регистрации приказ будет официально опубликован, а через 10 дней после этого вступит в силу. Ознакомиться с проектом приказа и его изменениях можно на официальном сайте Росавтодора.
Движение для тяжеловесных транспортных средств в летнее время планируется ограничить на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения с асфальтобетонным покрытием, находящихся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Прибайкалье»:
- Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск;
- Р-255 «Сибирь» – Обход Иркутска;
- Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита;
- А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск с км 0,968 по км 128,814; с км 162,040 по км 240,603; с км 264,000 по км 275,375; с км 278,194 по км 475,370; с км 476,400 по км 560,070;
- А-331 «Вилюй» участок г.Усть-Кут – Верхнемарково с км 15,000 по км 17,097;
- А-331 «Вилюй» – Обход г.Усть-Кута.