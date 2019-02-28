Сотрудники БрАЗа сняли видео в поддержку Универсиады

Скоро в Красноярске стартует спортивное мероприятие международного масштаба – «Зимняя Универсиада 2019». Работники Братского алюминиевого завода, желая поддержать спортсменов, проявили креативность и сняли видеоролик. Получился динамичный, яркий и позитивный физкульт-привет.

По информации на сайте БСТ, съёмки проходили в начале февраля, когда на улице стояли сильные морозы. Однако металлурги показали, что любовь к спорту может победить даже лютые минус 40°С. В общей сложности было задействовано несколько десятков человек. В съемках приняли участие сотрудники алюминиевого производства, Молодежный совет БрАЗа и лично управляющий директор Евгений Зенкин. Напомним, именно РУСАЛ является официальным поставщиком наградной продукции для Универсиады.