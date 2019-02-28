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Посевные площади Иркутской области планируется увеличить на 209 кв. км

28 февраля 2019

Размер посевных площадей в Приангарье в 2019 году планируется увеличить на 20,9 тыс. га, в том числе под зерновые и зернобобовые культуры – на 10,8 тыс. га, под масличные культуры – на 10,1 тыс. га.

Размер площадей под овощи, картофель и кормовые культуры останется на уровне прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на министра сельского хозяйства Иркутской области Илью Сумарокова. 

– Под урожай 2019 года подготовлено 218 тыс. га паров, 128,9 тыс. га зяби. Введено в оборот 28,2 тыс. га неиспользуемых земель. В область завезено 19,6 тыс. тонн минеральных удобрений, что на две тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Регион полностью обеспечен семенами зерновых и зернобобовых культур, – отметил министр.

Под урожай 2019 года засыпано 132,8 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур. Этот на 2% больше запланированного объёма. 

Посевные площади, занятые районированными сортами зерновых и зернобобовых культур, включенных в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Иркутской области, составляют 93 %. Более 20% занимают посевные площади, засеваемые районированными сортами пшеницы, выведенными селекционерами Иркутской области. Около 28 % – площади, засеваемые сортами овса местной селекции. 

Министр также рассказал, что 20 сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) Иркутской области включены во Всероссийский реестр семеноводческих хозяйств, сертифицированных в системе добровольной сертификации «Россельхозцентр». Под урожай 2019 года ими подготовлено 20,3 тыс. тонн семян высших репродукций супер-элитных и элитных зерновых и зернобобовых культур, 300 тонн элитных семян кормовых культур и 100 тонн элитных семян картофеля. Объёма произведенных семян высших репродукций достаточно для успешного проведения сортообновления и сортосмены. В 2018 году оригинальными и элитными семенами в регионе было засеяно 20,8% площадей зерновых и зернобобовых культур. Это лучший показатель в Сибирском федеральном округе. 

В ходе подготовки к посевной кампании в сельхозорганизациях и КФХ идёт ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Приобретено 23,5 тыс. тонн дизельного топлива и четыре тысячи тонн бензина. 

Сроки посевной кампании в Иркутской области во многом зависят от климатических условий. Благоприятными для сева зерновых и ранних кормовых культур считаются условия, когда почва на глубине 10 см стабильно прогревается до температуры 5-8° С. Традиционно, в южных районах региона весенне-полевые работы начинаются во второй декаде апреля, посев зерновых – в конце апреля или начале мая. В северных и северо-западных районах Приангарья сроки смещаются на третью декаду мая. В основной земледельческой зоне к посеву зерновых и кормовых культур приступают во второй декаде мая.


/ СИА /
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