Ипотечная оттепель: конец или тайм-аут?

Еще прошлым летом казалось, что ипотечные ставки будут снижаться бесконечно. Но экономические обстоятельства изменились, и с сентября 2018 года ЦБ был вынужден уже дважды повысить ключевую ставку. Российские банки медлить не стали и вслед за ЦБ подняли ставки, по ипотеке они вновь стали двузначными. Однако недавно Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что среднюю ставку по ипотеке нужно снизить до 8% годовых. Кроме того, президент предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, лишившихся дохода. Портал SIA.RU попросил банкиров прокомментировать инициативы.

Магические 8% годовых: миф или реальность?

«Правительству и Центральному банку нужно последовательно удерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9%, а затем до 8% и ниже, как это указано в майском указе», — заявил президент России в послании Федеральному собранию.

По данным отделения Иркутск Сибирского ГУ Банка России, средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в 2018 году в Иркутской области составила 9,55% годовых. Это минимальный уровень за последние 5 лет. Но ситуация в течение года была неоднородной, и если в первой половине ставки снижались, то во второй половине года произошел разворот, и они начали активно расти. В настоящий момент большинство банков предлагают ставки от 10% годовых. Насколько реально вернуться к ставкам 9% и 8% годовых? И какое время на это потребуется? Банкиры уверены, что не скоро и полностью зависит от готовности ЦБ снижать ключевую ставку.

«Если ЦБ примет решение о снижении ключевой ставки, то банки снизят ипотечные ставки»

Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области:

– Сейчас ставки по ипотеке в банке «Открытие» начинаются от 9,8% годовых. Размер ставок по ипотеке зависит от величины ключевой ставки ЦБ РФ и от величины инфляции, а также от стоимости привлечения денег с рынка. Если Центробанк примет решение о снижении ключевой ставки, то банки снизят и размеры своих ипотечных ставок.

Еще один путь (но он носит не системный, а сегментарный характер) – субсидирование процентных ставок государством для некоторых категорий заемщиков: многодетные и молодые семьи, отдельные региональные программы.

«Ставки на рубеже 8-9 % появятся не ранее 2021 года»

Cергей Королев, заместитель директора Иркутского филиала Россельхозбанка:

– В продуктовой линейке РСХБ есть льготная ставка 6% годовых для определенной категории граждан при условии рождения второго, третьего ребенка, но если говорить о стандартных программах, рассчитанных на более широкую аудиторию потенциальных заемщиков, то ставки на рубеже 8-9 % годовых появятся не ранее 2021 г.

Сейчас по стандартным программам РСХБ процентная ставка при покупке квартиры на вторичном рынке – 10,5%, в новостройке – 10,0%. При покупке дома с земельным участком – от 13,35%. Процентная ставка при рефинансировании ипотечных кредитов на вторичном рынке –10,45%, в новостройке - 10,25%. Дом с земельным участком – от 13,35%.

В банке действует специальная программа ипотечного жилищного кредитования физических лиц – участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Для таких людей ставка – 9,5%.

Ипотечные каникулы: не надо ставить на «поток»

Также Владимир Путин предложил некоторые льготы в области ипотечного кредитования. В частности, глава государства поручил подготовить поправки в законодательство РФ, предусматривающие предоставление «ипотечных каникул». Согласно предложению Путина, россияне, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут попросить отсрочку погашения основного долга и уплаты процентов по жилищным займам. На это время кредиторы не смогут взыскивать задолженность с кредиторов.

В целом, банкиры нормально относятся к идее предоставления ипотечных каникул заемщикам, но считают, что эта работа не должна быть поставлена на «поток», иначе новое предложение грозит ухудшением платежной дисциплины заемщиков.

«Работа с заёмщиками, попавшими в трудную жизненную ситуацию, должна проводиться индивидуально»

Владимир Чернышёв:

– Мы считаем, что работа с заемщиками, попавшими в сложную жизненную ситуацию, должна проводиться индивидуально, а не быть поставленной «на поток». Наш банк идёт навстречу клиентам, которые действительно нуждаются в поддержке. Однако массовая практика без учета нюансов в каждом отдельно взятом случае может привести к злоупотреблениям со стороны недобросовестных заемщиков и к сокращению маржинальности для банка. Для банка гораздо выгоднее пойти навстречу клиенту и реструктуризировать задолженность (изменить сумму ежемесячного платежа или срок кредита), чем признать долг проблемным и начинать процедуру принудительного взыскания.

«Нужная и действенная мера, позволяющая заемщику сделать передышку»

Сергей Королёв:

– Я уверен, что ипотечные каникулы – нужная и действенная мера. Она позволяет заемщику сделать «передышку», восстановить платежеспособность в случае возникновения непредвиденной жизненной ситуации.

В нашем банке действует программа «Кредитные каникулы». Заёмщик, обратившись в банк с заявлением, может рассчитывать на снижение размера ежемесячного платежа. Он может снизиться до суммы, равной половине от общего количества ежемесячно начисляемых процентов. Максимальный срок действия такой меры – один год.