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Масленица в Иркутске 2019: народные гуляния пройдут с 4 по 10 марта

28 февраля 2019

Народные гуляния, посвященные Масленице, стартуют в Иркутске 4 марта и продлятся всю неделю. Главный городской театрализованный праздник состоится 10 марта на площади у дворца спорта «Труд» (начало в 13:00). Об этом сообщает пресс-служба иркутской мэрии. 

<p>Фото: f-baby.ru</p>

Фото: f-baby.ru

Для иркутян будут организованы традиционные игры, в том числе лазание по столбу. На площади у «Труда» вручат больше 30 подарков. На столбе установят специальное страховочное оборудование и поставят ограждение в целях безопасности участников.

В это же время (в 13:00) на заливе Якоби начнутся массовые народные гуляния «Казачья масленица», организованные Иркутским театром народной драмы, по старинным казачьим обычаям с играми, плясками, кулачными боями и взятием крепости. Также мероприятия, посвященные Масленице, состоятся в разных районах города.

Правобережный округ

Массовые гуляния пройдут 10 марта с 11:00 – в микрорайоне Топкинский (дом.48), с 12:00 – в предместье Рабочее (Каштаковская роща), с 13:00 – в микрорайоне Зеленый (площадь Ракетчиков).

Октябрьский округ

Праздник «Всех на Масленицу ждем!» начнется 9 марта в 14:00 на территории «Городка ИВАТУ» (ул. Советская, 176 / 202), в 16:00 – в микрорайоне «Солнечный» (проспект Маршала Жукова, 1). А 10 марта в 12:00 – в микрорайоне «Байкальский» (ул. Байкальская, 247).

Свердловский округ

10 марта в 12:00 начнется праздник в парке имени Парижской коммуны (пер. Спортивный,1), в 14:00 - на площади около кинотеатра «Орион» (б. Рябикова, 2б), в 16:00 – на площади около ТЦ «Снегирь» (мкр. Университетский, 16).

Ленинский округ

Жителей этой части города ожидают два главных масленичных события: в микрорайоне «Иркутск-2» в 12:00 начнется уличный праздник «Широкая масленица» (площадь у бассейна «Кристалл»), а с 13:00 народные гуляния стартуют в поселке Селиваниха (пройма реки Иркут).

Безопасность горожан во время мероприятий будут обеспечивать сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы и скорой помощи. Возле мест проведения массовых праздников 9 и 10 марта будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции.

В целом, с 4 по 10 марта в областном центре пройдет около ста мероприятий, посвященных Масленице.


/ СИА /
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