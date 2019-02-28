Сергей Качушкин – новый заместитель губернатора Иркутской области

Сергей Качушкин назначен заместителем губернатора Иркутской области. Как сообщает пресс-служба регправительства, соответствующее распоряжение подписано 27 февраля. Сергей Качушкин будет заниматься взаимодействием с федеральными органами власти.

Родился 29 апреля 1970 г. в Кировограде. Имеет три высших образования. Окончил Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» по специальности «Прикладная математика» и дважды Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальностям «Государственное муниципальное управление» и «Юриспруденция», кандидат экономических наук, доктор юридических наук. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

1988 – 1989 – служба в рядах Советской Армии;

2000 – 2009 – служба в органах государственной безопасности РФ;

2010 – 2011 – советник генерального директора открытого акционерного общества «Российская топливная компания» Ростоппром;

2012 – Председатель Правления благотворительного фонда «Шаг вместе»;

2012 - 2013 – Министр Правительства Тверской области - руководитель Представительства Правительства Тверской области в Москве;

2013 – 2016 – Заместитель Председателя Правительства Тверской области – представителя Правительства Тверской области в Москве;

2016 – заместитель генерального директора Фонда содействия повышению уровня обеспечения населения услугами здравоохранения «Здоровье нации» (Москва)

2017 – 2018 – заместитель губернатора Ненецкого автономного округа по взаимодействию с федеральными органами государственной власти в Москве;

2018 – по настоящее время – Председатель попечительского совета благотворительного фонда помощи больным детским церебральным параличом «Шаг вместе» (Москва).

