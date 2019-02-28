2 марта Сбербанк проведет ярмарку недвижимости для жителей Иркутска

В субботу, 2 марта, в Иркутске Сбербанк проводит ярмарку недвижимости для тех, кто планирует приобрести новое жилье в новостройках или на вторичном рынке.

Посетителям будут представлены жилые объекты от ведущих застройщиков и агентств недвижимости региона, а также реализуемые квартиры на рынках других городов страны. В рамках мероприятия каждый клиент сможет получить консультацию по действующим программам кредитования Сбербанка, сделать расчет ежемесячного платежа по ипотеке, а также при наличии документов сразу же оформить заявку на ипотечный кредит под выбранный объект недвижимости.

«Такие ярмарки пользуются популярностью у жителей, поскольку позволяют на одной площадке ознакомиться с большим количеством предложений по недвижимости, а также сразу подать заявку на кредит. Данное мероприятие сложно представить без участия наших партнеров – застройщиков и агентств недвижимости, которые всегда готовы предложить нашим клиентам специальные условия покупки квартир», – отмечает начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Иркутского отделения Сбербанка Кирилл Диковенко.

Ипотечная суббота пройдет в главном офисе Сбербанка по ул. Нижняя Набережная, 10 (вход со стороны реки Ангары). Время проведения – с 10.00 до 16.00.