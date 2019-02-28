Новости

2 марта Сбербанк проведет ярмарку недвижимости для жителей Иркутска

28 февраля 2019

В субботу, 2 марта, в Иркутске Сбербанк проводит ярмарку недвижимости для тех, кто планирует приобрести новое жилье в новостройках или на вторичном рынке.  

Посетителям будут представлены жилые объекты от ведущих застройщиков и агентств недвижимости региона, а также реализуемые квартиры на рынках других городов страны. В рамках мероприятия каждый клиент сможет получить консультацию по действующим программам кредитования Сбербанка, сделать расчет ежемесячного платежа по ипотеке, а также при наличии документов сразу же оформить заявку на ипотечный кредит под выбранный объект недвижимости.

«Такие ярмарки пользуются  популярностью у жителей, поскольку позволяют на одной площадке ознакомиться с большим количеством предложений по недвижимости, а также сразу подать заявку на кредит. Данное мероприятие сложно представить без участия наших партнеров – застройщиков и агентств недвижимости, которые всегда готовы предложить нашим клиентам специальные условия покупки квартир», – отмечает начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Иркутского отделения Сбербанка Кирилл Диковенко.

Ипотечная суббота пройдет в главном офисе Сбербанка по ул. Нижняя Набережная, 10 (вход со стороны реки Ангары). Время проведения – с 10.00 до 16.00.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)
Россиянам стали доступны бесплатные переводы через Систему быстрых платежей
Система быстрых платежей должна получить принципиально новую защиту
ЦБ спрогнозировал снижение комиссии за безналичный расчет после запуска системы быстрых платежей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании