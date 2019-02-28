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Малый и средний бизнес сможет получить льготный кредит по ставке 8,5% годовых

28 февраля 2019

МСП Банк вошел в число уполномоченных банков, отобранных Министерством экономразвития РФ для участия в программе льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) до 2024 года в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках программы предприниматели смогут получить в МСП Банке льготные кредиты по ставке не более 8,5% на инвестиционные цели до 1 млрд рублей и на оборотные цели – до 100 млн рублей. При этом расширился перечень приоритетных отраслей, представители которых могут получить финансовую поддержку. Туда вошли, например, деятельность в области образования, культуры и спорта, гостиничная деятельность, туристическая деятельность (внутренний и въездной туризм), профессиональная, научная и техническая деятельность, деятельность по водоснабжению и водоотведению, утилизации отходов, ликвидации загрязнений.

МСП Банк также является аккредитованным банком по программе льготного кредитования Министерства сельского хозяйства. Для сельхозпредприятий доступны кредиты по ставке от 1 до 5% годовых.

В линейке продуктов банка есть специальные предложения для высокотехнологичных компаний, МСП в области спорта и физической культуры, женщин-предпринимателей, сельхозкооперативов, резидентов Дальневосточного и Северокавказского федеральных округов, моногородов, а также для начинающих предпринимателей в возрасте старше 45 лет.

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») было учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат Акционерному обществу «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП»). Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.

/ СИА /
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