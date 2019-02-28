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Россиянам стали доступны бесплатные переводы через Систему быстрых платежей

28 февраля 2019

28 февраля 2019 года Альфа-Банк запустил услугу денежного перевода посредством Системы быстрых платежей (СБП). СБП позволяет отправлять деньги, указывая лишь один реквизит — телефонный номер получателя. Клиенты Альфа-Банка получат доступ к услуге поэтапно.

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«Работа команды цифрового бизнеса Альфа-Банка была сфокусирована на том, чтобы предоставить нашим клиентам доступ к Системе быстрых платежей в числе первых на рынке, — отметил директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков. — За последние месяцы мы проделали большую работу, чтобы сервис был доступен в нашем приложении как под iOS, так и под Android, и, самое главное, мы сделали его бесплатным для наших клиентов».

Сервис денежных переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей будет доступен в приложении Альфа-Мобайл. Комиссия за такие переводы не взимается.

Оператором СБП является Банк России, в роли операционного платежного клирингового центра выступает Национальная система платежных карт. Основными преимуществами СБП является простота в использовании, скорость поступления денег на счет получателя, круглосуточная доступность, в том числе в выходные и праздничные дни, высокий уровень безопасности в соответствии со стандартами Банка России.


/ СИА /
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Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)
Россиянам стали доступны бесплатные переводы через Систему быстрых платежей
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Все материалы сюжета

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