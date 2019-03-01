За год туры по России на длинные мартовские выходные подорожали на 65%

Россияне стараются воспользоваться длинными выходными, чтобы увеличить свой отпуск и провести его на теплом пляже. К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, проанализировав предварительные результаты бронирования туров на 8 марта. Фото: sochinews.io

Лидирующим направлением среди организованных туристов в этом году на мартовские выходные, как и год назад, оказался Таиланд – каждый пятый тур был приобретен в эту страну. На втором месте идет Турция, которая в последнее время становится круглогодичным местом отдыха. С небольшим отрывом от нее следует теплая Индия. Российское направление поделило четвертое место с жаркими Эмиратами. Об этом свидетельствуют данные, собранные на основе сводного анализа результатов продаж турпакетов от ведущих российских туроператоров.

В прошлом году российское направление находилось на втором месте по популярности, опережая и Турцию, и Индию, а вот Таиланд также был на лидирующей позиции.

В 2019 году туры значительно дороже

По сравнению с прошлым годом россияне стали больше платить за отдых на мартовские выходные. Средний чек на туры составил 82 000 рублей (год назад этот показатель был 70 000 рублей). Подорожали все направления – и внутрироссийские, и заграничные. Средний чек на туры по России составил 33 000 рублей, подорожав на 65% (год назад россияне в среднем платили 20 000 рублей). Зарубежный отдых подорожал меньше и в процентном, и в абсолютном значениях – до 87 000 рублей (годом ранее туры на мартовские выходные за границу в среднем стоили 78 000 рублей).

Самым дорогим среди пяти самых популярных направлений оказался Таиланд – средний чек на туры в эту страну составил 102 000 рублей. На втором месте по стоимости идут туры в ОАЭ – 85 000 рублей. Отдых в Индии в среднем стоил 81 000 рублей, а самым доступным направлением стала Турция – 52 000 рублей.

Самый дешевый тур на мартовские выходные за границу стоил 16 306 рублей – в Турцию. За эти деньги один турист полетит на девять ночей в Аланью в отель 4* без питания.

Самый дорогой тур на мартовские выходные за границу стоил 384 270 рублей – в Австрию. За эти деньги трое взрослых проведут неделю в Зёльдене в отеле 3* с завтраками и ужинами.

Самый дешевый тур на мартовские выходные по России стоил 11 516 рублей. За эти деньги один турист улетит на 6 ночей в Адлер в пансионат без питания.

Самый дорогой тур на мартовские выходные по России стоил 91 170 рублей. За эти деньги двое взрослых улетят на 8 ночей в отель 2* в Красной Поляне с системой питания «все включено».

3-звездочные отели лидируют

В этом году россияне весной решили позволить себе более роскошный отдых, чем в прошлом году. Лидерами на мартовские выходные, как и год назад, стали отели уровня 3* – 35% (правда, годом ранее этот показатель составлял 46%). До 27% выросла доля отелей 4* (год назад – 18%). Почти не изменилось число «пятерок» – туры в отели 5* составили 22% (годом ранее – 20%). Отели уровня 1–2* забронировали 8% отдыхающих (год назад – 7%). В пансионатах и гостевых домах предпочли остановиться 6% туристов (годом ранее – 2%). Апартаменты или виллы забронировали 2% отдыхающих (год назад этот показатель составлял 7%).

Каждый четвертый тур – all inclusive

Большинство туров на мартовские выходные были забронированы с завтраками – 53% (годом ранее этот показатель был сопоставимым – 52%). На втором месте по популярности идет питание по системе «все включено» – 26% (год назад с такой системой питания был приобретен только каждый пятый тур – 20%). Тур без питания предпочли 11% отдыхающих (год назад этот показатель составлял 16%). Туры с завтраками и ужинами составили 9% (год назад – 11%). И не изменилось число желающих отдохнуть в отелях с полным пансионом – 1% (годом ранее – также 1%).

Россияне отмечают 8 марта парами

Состав отдыхающих по сравнению с прошлым годом почти не изменился. Большинство туров были куплены для двоих – 72% (год назад этот показатель составлял 71%). Туры для одного составили 14% (годом ранее этот показатель был 17%). Не изменилось число желающих отдохнуть семьей с ребенком или детьми – 10% (год назад таких тоже было 10%). Доля туров для компаний составила 4% (годом ранее – 2%).

Праздник + отпуск

Значительная часть отдыхающих воспользовалась выходными, чтобы продлить отпуск. Продолжительность 28% туров составила 8–10 ночей. Каждый четвертый тур был приобретен на 6–7 ночей — 25%. На период 11–13 ночей был куплен 21% туров. Доля коротких туров на 2–5 ночей составила 19%. И более двух недель в марте решили отдохнуть 7% туристов.



Справка



С момента основания в 2011 году более 300 000 клиентов купили туры онлайн с помощью Travelata.ru. Сейчас онлайн-агрегатор туров Travelata.ru предлагает путешествия в 60 стран, а также 128 000 отелей для туристов. Более чем в 50 городах России работают 80 собственных и партнерских офисов Travelata.ru. Кроме того, путешественники могут забронировать отели самостоятельно – без приобретения перелета, а также приобрести страховку, заказать визу и другие дополнительные услуги. В летний сезон 2018 года, в июле, аудитория проекта преодолела планку в 2,3 млн уникальных пользователей в месяц.