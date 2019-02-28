ЦБ РФ может снизить ключевую ставку уже в текущем году

Замглавы ДКП Банка России А.Липин заявил, что, если развитие ситуации с инфляцией будет соответствовать прогнозам ЦБР, регулятор может перейти к смягчению ДКП уже в 2019 году, а в 2020 году – опустить ключевую ставку до 6-7%.

Аналитики Промвязьбанка обращают внимание, что прогноз ЦБ по инфляции до конца 2019 года – 5% соответствует их прогнозу и имеет все шансы на реализацию в отсутствие внешнего негатива. Более того, существуют определенные признаки, что инфляция окажется ниже: наблюдается дефляция в производственном сегменте, низкая реакция цен на повышение НДС, снижение давления на инфляцию от цен на бензин. По их мнению, данное заявление - очевидный сигнал на сохранение ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России 22 марта марта при отсутствии сильных внешних шоков

Несмотря на ожидаемое замедление инфляции, аналитики оставляют базовым прогноз на сохранение ключевой ставки до конца 2019 год из-за высокой степени неопределенности вокруг санкционных рисков.