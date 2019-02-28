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Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» страховщики планируют запустить 1 сентября

28 февраля 2019

Запуск мобильного приложения «Помощник ОСАГО», с помощью которого можно будет оформить Европротокол за 10-15 минут, запланирован на 1 сентября. Такие сроки оговариваются в соответствующем постановлении правительства, сообщил IT директор Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Алексей Самошин на конференции по IT в страховании.

Он пояснил, что сейчас работает приложение, разработанное РСА – «ДТП.Европротокол». Оно также позволяет оформить Европротокол, однако его функционал несколько отличается от функционала приложения «Помощник ОСАГО».  

После запуска приложения «Помощник ОСАГО», которое разработал Банк России и передал в РСА, в течение какого-то времени приложения будут работать параллельно.Однако впоследствии РСА планирует сформировать единое мобильное приложение для оформления электронного извещения по Европротоколу, на которое будут ориентироваться участники страхового рынка, пояснил Алексей Самошин.


/ СИА /
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