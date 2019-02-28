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Сбербанк не будет торопиться с повышением коэффициента дивидендных выплат

28 февраля 2019

Основные финансовые результаты за IV квартал 2018 г. вышли примерно на уровне консенсус-прогноза аналитиков. Аналитик БКС Брокер Сергей Сидилев отмечает, что еще 14 декабря пресс-служба Сбербанка со ссылкой на его президента Германа Грефа сообщила, что банк может получить в 2018 г. чистую прибыль в размере $12,5 млрд в зависимости от финальных результатов и валютного курса на конец года.

По мнению аналитика, снижение чистой прибыли относительно в IV квартале – сезонный фактор, связанный с ростом операционных расходов, которые выросли на фоне выплаты бонусов сотрудникам по итогам успешного года.

Чистые процентные доходы превзошли ожидания, отмечает эксперт, несмотря на рост стоимости фондирования в связи с повышением ключевой ставки. Однако чистые процентные расходы, напротив, продемонстрировали слабый рост по итогам IV квартала на фоне высокой базы прошлого года.

Коэффициент достаточности базового капитала сохранился на уровне 11,85%. Несмотря на то, что он почти добрался до целевого уровня в 12,5%, аналитик уверен, что Сбербанк не будет торопиться с повышением коэффициента дивидендных выплат. Консервативный прогноз предполагает выплату около 41% чистой прибыли, что соответствует 15 руб. на одну акцию.Данная отчетность выступает больше подтверждением сильных прогноз банка, нежели катализатором для активного роста бумаг. Сбербанк продолжает торговаться по низкому для себя мультипликатору P/B, который сейчас составляет 1,2х. При этом его показатель рентабельности капитала (23,1% по 2018 году) остается одним из самых высоких в отрасли. Взгляд аналитиков БКС Брокер на бумаги Сбербанка по-прежнему остается положительным.


/ СИА /
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