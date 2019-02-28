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Рубль ничего не боится

28 февраля 2019

Рубль днем в четверг проводит негативную сессию. Доллар США торгуется по 65,72 руб. (-0,1%), евро остановился около 75,02 руб. (+0,3%). Центробанк РФ установил на пятницу, 1 марта, следующие курсы иностранных валют: 65,88 руб. за доллар США и 74,96 руб. за евро. Обе оценки повышены на 13 и 14 копеек соответственно.

Сырьевой рынок ограниченно снижается. Баррель североморской нефти Brent отступает на 0,5% и торгуется по $66,27. Инвесторы накануне оставили без внимания смешанную статистику от Минэнерго США, где запасы сырой нефти резко понизились (хорошо для «быков»), а добыча сырья в Штатах достигла нового рекорда в 12,1 млн баррелей в сутки (приятно для «медведей»). В результате рынок принял решение не реагировать вообще.

Итоги вчерашнего аукциона Минфина по привлечению рекордного за 4 года объема финансов неоднозначны. Во-первых, это следствие реинвестирования большого количества денег, освободившихся после погашения других выпусков бондов. Во-вторых, никто заранее не видел планов ведомства – кто знает, может быть, Минфин хотел привлечь еще больше. Вероятно, вследствие всего этого рубль и оставался равнодушным к этим новостям.

Санкционные угрозы рынок не беспокоят, а напрасно. Инвесторы, по всей видимости, считают, что Штаты так и не решатся на контрсанкции, но я бы не была так уверена.

Доллар США проведет оставшуюся часть сессии четверга в пределах 65,50-66,00 руб., евро – в границах 74,80-75,35 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари


/ СИА /
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