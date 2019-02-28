Российские ритейлеры просят возбудить дело против Visa и МаsterCard из-за высоких комиссий

Российские ритейлеры просят ФАС возбудить дело против международных платежных систем Visa и МаsterCard из-за высоких комиссий, а также дискриминации по отраслевому признаку.

По мнению Алена Сабитова, аналитика ИК «Фридом Финанс», платежные системы пользуются своим доминирующим положением на рынке, устанавливая тарифы на эквайринг. Доля платежей по картам Visa в России в прошлом году составляла 54%, Mastercard — 41%, а доля их отечественного аналога, Мир — лишь 5%. Более того, несмотря на развитие рынка безналичных платежей, который предоставляют возможности оплаты покупок с помощью электронных кошельков, терминалов, банковских переводов, основным инструментом по-прежнему остается банковская карта, доля платежей с ее помощью – 95%.На взгляд эксперта «Фридом Финанс», возможны уступки со стороны платежных систем в сторону нижней планки ставки интерчейнджа к 1,5%. Бизнес Visa и Mastercard высокомаржинален: рентабельность их чистой прибыли превышает 45%, поэтому у них есть возможность проявлять определенную гибкость. Снижение ставок до уровня стран Европы в 0,2-0,3%, как того ожидают ритейлеры, маловероятно, уверен эксперт. Но можно рассчитывать на увеличение прибыли и компенсацию потерь, связанных с повышением НДС до 20%. Цены для потребителей, скорее всего, не изменятся. Более того, обслуживание карт может стать дороже, и также не исключено сворачивание программ лояльности для клиентов. Это связано с тем, что европейские ритейлеры несут на себе расходы по эквайринговому обслуживанию до 5% от годового оборота, в то время как в России затраты на эквайринг приходятся на банки.