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Жилнадзор: Для установления причин экстренной остановки лифта в Ангарске необходимо обследовать электросети

28 февраля 2019

В ряде многоквартирных домов Ангарска, где установлено новое лифтовое оборудование, необходимо провести обследование электросетей. Такое обращение направила служба государственного жилищного надзора в адрес управляющей компании. Поводом для данной проверки стало установление факта перепада напряжения в электросети в доме № 102 в 94 квартале Ангарска.

В результате перепада напряжения в электросети 27 февраля в данном многоквартирном доме сработала система безопасности лифта и произошла экстренная остановка кабины. Такие выводы сделали представители комиссии, которая выехала сегодня в Ангарск, в ее составе представители Ростехнадзора, службы жилнадзора, подрядной организации и управляющей компании.

Лифтовое оборудование в указанном многоквартирном доме в Ангарске было установлено совсем недавно в рамках капитального ремонта в 2018 году.

Как пояснили представители комиссии, благодаря внедрению различных систем безопасности опасность эксплуатации оборудования сведена к минимуму и при срабатывании системы безопасности, происходит экстренная остановка лифта. Именно это и произошло накануне: перепад напряжения в электросети дома сказался на работе лифтового оборудования. Однако все системы безопасности сработали исправно, лифт остановился, и пассажиры смогли покинуть кабину, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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